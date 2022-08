Diego Armando Maradona fue declarado ciudadano ilustre post mortem

El Concejo Deliberante platense declaró ciudadano ilustre post mortem a Diego Armando Maradona por su desempeño como director técnico en el club Gimnasia y Esgrima La Plata y por su reconocimiento a nivel mundial. Evalúan realizar un acto con la presencia de Dalma y Gianina Maradona.

El miércoles por la tarde, el Concejo Deliberante de La Plata declaró ciudadano ilustre post mortem a Diego Armando Maradona por su desempeño como director técnico en Gimnasia y Esgrima La Plata, y por su reconocimiento a nivel mundial.

El proyecto fue votado por los y las 24 concejales y lo presentaron los ediles de Cambiemos, Lucas Lascours, Juan Garmendia y presidente del cuerpo, Darío Ganduglia. Los y las concejales evalúan realizar un acto que contaría con la presencia de Dalma y Gianina Maradona, y en donde le entregarían el merecido reconocimiento.

El escrito aprobado señala: "Declárese Ciudadano Ilustre Post Mortem de la ciudad de La Plata a Diego Armando Maradona, emblema deportivo de nuestro país y del fútbol mundial por su desempeño como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, posicionando a nuestra ciudad en un lugar de privilegio y relevancia futbolística".

Entre los fundamentos, los concejales detallaron que "personas como Maradona no necesitan presentación porque ya viven en el sentir popular". "El Pelusa no sólo llevó la bandera de nuestro país a lo más alto en términos deportivos, sino que también posicionó a nuestra ciudad al elegirla especialmente para a volver a dirigir tras 9 años de no hacerlo en Argentina: su regreso fue de la mano del Club Gimnasia y Esgrima La Plata", agregaron.

El 8 de septiembre de 2019, Diego Armando Maradona fue presentado como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata en un entrenamiento que se realizó en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en el Bosque. Al evento asistieron más de 30 mil triperos y triperas que llegaron el lugar y sellaron una historia de amor eterno. En su paso como DT de Gimnasia, de los 21 partidos que disputó, Pelusa logró 8 victorias, 4 empates y 9 derrotas.