Mario Kempes, polémico sobre el 24 de marzo de 1976: "No me conviene recordarlo"

El ex campeón del mundo Mario Alberto Kempes fue contundente sobre lo que vivió el 24 de marzo de 1976 en una gira con la Selección Argentina.

Mario Alberto Kempes, campeón con la Selección Argentina y goleador del Mundial 1978 en plena dictadura militar, habló sobre lo que vivió el 24 de marzo de 1976 mientras se desarrollaba el golpe de Estado. Sin embargo, dejó una polémica frase sobre la etapa más oscura de nuestro país.

En ese momento, la "Albiceleste" se encontraba en una gira por Europa y jugó ante Polonia , a quien se impuso por 2 a 1 con goles de René Houseman y Héctor Scotta. Fue la única transmisión televisiva del día, además del momento del comunicado que anunció el derrocamiento del gobierno democrático.

El "Matador", quien actualmente trabaja para ESPN, dialogó desde Estados Unidos con el ciclo Verdades afiladas (AM 530) y dejó en claro que no quiere recordar aquel día y que nunca mezcló el fútbol con la política. En esa misma línea, el exdelantero pidió disculpas y evitó el tema contando que seguía la clasificación de las Eliminatorias europeas.

"A ver si te ayudo y me corregís: 20 de marzo de 1976 en Unión Soviética 1 a 0 con gol tuyo, que lamentablemente no hay imágenes. Cuatro días después, mientras lamentablemente aquí se desarrollaba el golpe de Estado ustedes jugaron contra Polonia, que era una selección muy fuerte y le ganaron 2 a 1. Contame Mario, si podés recordar, porque hay varias versiones sobre si a ustedes les llega la noticia de las cosas que estaban pasando acá en Buenos Aires", comenzó el columnista de deportes Gabriel Patlayan.

Y agregó: "Más que nada, te aclaro que nuestra postura es que estamos absolutamente en contra de los que le quitan mérito deportivo a tu generación, pero sí me parece bueno recordar esos momentos y cómo lo vivieron ustedes". Mario Kempes fue contundente con su respuesta: "A mí no me conviene recordarlo, por eso no me acuerdo. No fue muy bueno porque la verdad, gracias a Dios, siempre tuve por norma no mezclar una cosa con la otra".

El histórico delantero se refirió a lo sucedido dos años después, en la Copa del Mundo disputada en nuestro país: "El 78 fue igual y yo en todo momento dije 'señores, cada uno en su sitio. Nosotros jugando para darle alegría a la gente en lo que es lo deportivo'. De lo otro no puedo hablar porque no tengo idea de la política".

Sobre el día del encuentro ante Polonia y el comunicado de las juntas, Kempes prefirió desviar el tema y respondió con una polémica frase: "Yo pensé que me habían llamado para hablar de fútbol, estoy viendo la clasificación para Europa. Nunca hablé de política ni voy a hablar ahora de viejo. Me vas a perdonar de todo corazón, pero ni idea de política".