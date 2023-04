Cuánto cuesta la casa de Messi en Barcelona

El astro del fútbol mundial tiene una mansión en la ciudad catalana. Cómo es y cuánto cuesta.

Lionel Messi ha cosechado éxitos en su carrera desde sus inicios cuando sólo era un niño, hasta la actualidad en la que sigue jugando para grandes clubes como el París Sant Germain y consagró campeona del mundo a la Selección Argentina. Como en la mayoría de los casos, el éxito futbolístico fue acompañado de un crecimiento arrollador en términos económicos, que le permitieron a La Pulga hacerse de numerosos inmuebles y lujos que no duda en compartir a través de redes sociales. Aunque siempre manteniendo el perfil bajo y la humildad que lo caracterizan.

Su paso por el Barcelona FC no sólo dejó una huella en la historia del club, con el que obtuvo incontables títulos acompañado de jugadores exitosísimos, si no que también tiene en la ciudad catalana una lujosa mansión para vivir tranquilo con todas las comodidades. Cómo es la propiedad y cuánto cuesta.

La casa de Messi en Barcelona

La propiedad fue comprada en 2010, cuando Leo Messi y Antonella Roccuzzo invirtieron más de seis millones de euros en su nueva casa. Esta mansión está ubicada en Bellamar, Castelldefels y entre otros atractivos cuenta con cancha de fútbol, de tenis, piscina y más zonas de lujo.

Además de esta mansión que actualmente se encuentra valuada en 7 millones de dólares, en su Rosario natal tiene otra casa y un lujoso departamento en Saint Isles Beach, Florida, que le costó casi 8 millones de dólares.

Otro de los lujos que el gran goleador puede darse es coleccionar autos: en su haber se encuentran grandes modelos como el Pagani Zonda, un Ferrari F430 Spyder, un Dodge Charger SRT8 y un Maserati Gran Turismo.

La mansión de Lionel Messi en Barcelona.

La fortuna de Messi

Según la revista Forbes, el medio estadounidense que enlista las figuras más ricas del mundo, el 2022 no sólo fue un año de éxitos deportivos para Lionel, si no que también se convirtió en el deportista que más ganancia obtuvo desde enero a diciembre con un monto de 130 millones de dólares. Su fortuna continúa en ascenso no sólo por su desempeño deportivo y los contratos que rigen su participación en los clubes, sino también por sponsors y marcas que buscan tener su rostro inconfundible en sus campañas.

De acuerdo a lo publicado en los rankings de Forbes, esta es la segunda vez que Messi se ubica en el primer lugar de los hombres con más ganancia del mundo, luego de haberlo hecho en 2019 mientras aún jugaba en el Barcelona FC. A pesar de que se estima que el salario de Messi ha bajado con el cambio de club, una vez que se pasó al París Sant Germain, sus ingresos futbolísticos casi se equiparan con las ganancias publicitarias: sólo en 2022 recaudó 75 millones de dólares a través del club y 55 millones por contratos publicitarios.