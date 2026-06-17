Dembélé sigue buscando su sitio en la selección francesa

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo I - Francia vs Senegal

Si Ousmane Dembélé llegó al Mundial con la esperanza de que sus dos últimas temporadas a nivel de clubes lo ‌consolidaran por fin como uno ‌de los pilares de la selección francesa de Didier Deschamps, el partido inaugural del torneo no ha hecho más que reforzar una pregunta ya conocida: ¿dónde encaja exactamente en este equipo?.

A pesar de todo su éxito con el Paris Saint-Germain, donde se reinventó como fuerza creativa central y uno de los delanteros más influyentes de Europa, Dembélé sigue buscando su sitio ​en la selección.

La ⁠victoria de Francia 3-1 sobre Senegal fue otro ejemplo de este dilema.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Aunque ‌los Bleus desplegaron suficiente calidad ofensiva para imponerse con ⁠facilidad a la selección africana, Dembélé volvió ⁠a tener dificultades para hacerse indispensable en un ataque que, cada vez más, parece girar en torno a Kylian Mbappé y Michael Olisé.

La irrupción de ⁠Olisé ha complicado el camino de Dembélé para convertirse en ​el líder ofensivo de Francia. El mediapunta del Bayern ‌Munich ha desarrollado rápidamente una buena ‌compenetración con Mbappé, combinándose entre líneas y contribuyendo a impulsar muchas ⁠de las jugadas más peligrosas de Francia.

Esa conexión ha dejado a Dembélé actuando principalmente por la banda derecha, un papel que contrasta marcadamente con la libertad de la que disfrutó en el PSG esta temporada. ​En París, se ‌desmarcaba hacia el interior, dictaba los ataques y se convertía en el eje central del juego ofensivo de los campeones de Europa. Con Francia, el martes se vio más abierto, dejando espacio para el explosivo dúo Mbappé-Olise.

En un momento en el ⁠que Mbappé y Olisé parecen estar formando la pareja ofensiva en torno a la cual Francia está construyendo su aspiración al título, Dembélé sigue intentando definir su propio papel.

"La pregunta clave es qué hacer con Ousmane Dembélé", declaró Bixente Lizarazu, ganador del Mundial de 1998, al diario deportivo francés L’Équipe.

"¿Dónde se lo ubica para sacarle el máximo partido y que dé rienda suelta al ‌Dembélé que hemos visto en el PSG?. Hasta ahora, tanto en los partidos de preparación como en este primer encuentro, no le hemos visto jugar con su libertad habitual. Tras un partido como este, se quedará ahí preguntándose qué más puede hacer".

Dembélé nunca ha llegado a un gran torneo en mejor ‌forma, pero rara vez su puesto en el equipo ha parecido menos claro.

Deschamps sigue confiando en su capacidad para desequilibrar y crear peligro, pero el reto ‌al que se ⁠enfrenta el DT francés es cada vez más evidente. Ya no se trata de encontrarle un hueco a Dembélé en ​el once inicial, sino de encontrar un papel que permita al ganador del Balón de Oro ser tan influyente para Francia como lo ha sido para el PSG.

Con información de Reuters