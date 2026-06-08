Danés Eriksen se recupera en casa tras sufrir un desmayo en partido amistoso

El danés Christian Eriksen en acción con el ucraniano Mykola Matviyenko durante el partido antes de desplomarse posteriormente sobre el terreno de juego

El centrocampista danés Christian Eriksen dijo que regresó a casa ‌el lunes ‌y que se estaba recuperando bien junto a su familia tras sufrir un desmayo en el campo durante el amistoso del domingo contra Ucrania.

"La descarga de mi DAI (desfibrilador ​automático implantable) ⁠ha supuesto un gran impacto ‌tanto para mí como para ⁠mi familia, pero ⁠quiero tranquilizar a todo el mundo y decir que esta situación ha sido ⁠diferente a lo que ​ocurrió en 2021", dijo ‌Eriksen en una publicación ‌en Instagram.

"Me encuentro bien y mi ⁠recuperación ya ha comenzado", añadió.

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El centrocampista de 34 años causó gran preocupación cuando se agarró ​el pecho ‌y cayó al césped en el minuto 65 del partido contra Ucrania en la ciudad danesa de Odense.

El domingo ⁠fue la segunda vez que el centrocampista se desplomaba sobre el césped mientras representaba a su país.

En 2021 se desplomó durante el primer partido de la fase de grupos de ‌la Eurocopa de su selección contra Finlandia en Copenhague.

En esa ocasión, recibió un tratamiento de reanimación cardiopulmonar que le salvó la vida y posteriormente ‌se le implantó un dispositivo DAI especial para el reinicio cardíaco, y logró ‌reanudar ⁠su carrera tanto a nivel de club como internacional.

(Reporte ​de Louise Rasmussen, con contribución de Tommy Lund desde Gdansk; edición en español de Javier López de Lérida)