Danés Eriksen se recupera en casa tras sufrir un desmayo en partido amistoso

El centrocampista danés Christian Eriksen dijo que regresó a casa el lunes y que se estaba recuperando bien junto a su familia tras sufrir un desmayo en el campo durante el amistoso del domingo contra Ucrania.
"La descarga de mi DAI (desfibrilador automático implantable) ha supuesto un gran impacto tanto para mí como para mi familia, pero quiero tranquilizar a todo el mundo y decir que esta situación ha sido diferente a lo que ocurrió en 2021", dijo Eriksen en una publicación en Instagram.
"Me encuentro bien y mi recuperación ya ha comenzado", añadió.
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El centrocampista de 34 años causó gran preocupación cuando se agarró el pecho y cayó al césped en el minuto 65 del partido contra Ucrania en la ciudad danesa de Odense.
El domingo fue la segunda vez que el centrocampista se desplomaba sobre el césped mientras representaba a su país.
En 2021 se desplomó durante el primer partido de la fase de grupos de la Eurocopa de su selección contra Finlandia en Copenhague.
En esa ocasión, recibió un tratamiento de reanimación cardiopulmonar que le salvó la vida y posteriormente se le implantó un dispositivo DAI especial para el reinicio cardíaco, y logró reanudar su carrera tanto a nivel de club como internacional.
(Reporte de Louise Rasmussen, con contribución de Tommy Lund desde Gdansk; edición en español de Javier López de Lérida)