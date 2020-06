Marcelo Gallardo cuestionó la cuarentena y atacó dirigentes de la AFA

Marcelo Gallardo explotó como nunca antes contra la cuarentena y hasta acusó un "pacto de silencio" entre los dirigentes de los distintos clubes del fútbol argentino para "estar en la misma sintonía".

En diálogo con La Red, El Muñeco fue tan contundente como inapelable: "No tengo deseos de salir con amigos, de comer un asado, o de shopping, tengo deseos de trabajar en lo mío, con los protocolos. Por eso necesitábamos hablar, hubo mucho silencio en este tiempo y eso me generó una gran indignación".

En esa misma línea, Gallardo agregó: "La incertidumbre cada vez cuesta más asimilarla. Pasaron más de 90 días en el cual el futbolista no puede iniciar una actividad. Me hace creer que el fútbol no se va a activar a corto o mediano plazo. Está clarísimo que el fútbol hoy no es imprescindible, sabemos que hay cosas mas importantes como respetarnos entre todos. Pero de ahí a no hacer nada y quedarnos cruzado de brazos me parecía demasiado. Creo que es mejor trabajar en conjunto".

Por otra parte, el ídolo Millonario remarcó: "No le cortemos la posibilidad a aquellos futbolistas que están en otras provincias y que pueden salir a entrenar. Me parece muy injusto, y acá no se trata de sacar ventaja. No sabemos si vamos a jugar este año, ¿qué ventaja vamos a sacar?".

Para cerrar, Gallardo disparó: "Hay mucho silencio, entiendo que debe haber un pacto de los dirigentes para estar en la misma sintonía y para no ir en contra de lo que dice un presidente".