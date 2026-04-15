Ver Libertad vs. Rosario Central en vivo online en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

El Canalla viene de empatar en el debut.

Rosario Central visita este miércoles a las 19 horas a Libertad de Paraguay por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Será el segundo encuentro en el certamen para el equipo de Jorge Almirón, que empató en el debut frente a Independiente del Valle en el Gigante de Arroyito, en un partidazo con oportunidades de ambos lados en donde el Canalla estuvo media hora con un jugador más, pero no pudo aprovechar esa posibilidad para quedarse con los tres puntos.

El conjunto rosarino tiene por delante la dura tarea de asumir una candidatura puesta de forma implícita, por la presencia de Ángel Di María y lo que fue un gran 2025 donde fue el primero de la tabla anual. Pero "Fideo" no estuvo entero en lo físico las últimas semanas, algo que se notó en el primer encuentro ante los ecuatorianos, por lo que también dependerá de otras piezas claves en el equipo, como lo son Jáminton Campaz o Alejo Véliz.

Por dónde ver Rosario Central contra Libertad de Paraguay

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Rosario Central y Libertad de Paraguay de este miércoles a las 19 será transmitido por Telefé, Fox Sports y Disney +. También se puede ver de manera gratuita por Pluto TV.

El problema del recambio para Almirón

Los Canallas vienen de sufrir una dura derrota frente a Huracán en Parque Patricios, en un partido donde presentó un mix, con la ausencia de algunas figuras claves como Franco Ibarra, Campaz y el propio Di María. Y quienes ingresaron no pudieron mantener el nivel que venía sosteniendo el equipo, que fue ampliamente superado por el Globo en todo el complemento.

Ángel Di María, figura y emblema de este equipo.

Para jugar ante Libertad, Almirón volverá a contar con lo mejor que tiene y apostará a una victoria que le permita acomodarse en el grupo, frente a un rival que viene de caer sorpresivamente ante la Universidad Central de Venezuela. En principio el once sería con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

El calendario de Rosario Central en abril 2026