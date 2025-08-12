Vélez Sarsfield buscará aprovechar el delicado momento que atraviesa Fortaleza cuando visite este martes el Arena Castelão por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Fortín llega golpeado tras la derrota ante San Lorenzo en el torneo local, pero confía en su experiencia internacional para superar a un Tricolor que ganó apenas un partido de sus últimos 14 encuentros y atraviesa una crisis profunda que lo tiene en zona de descenso del Brasileirao.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Vélez Sarsfield y Fortaleza, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Vélez Sarsfield y Fortaleza?

El partido entre Vélez Sarsfield y Fortaleza por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará este martes 12 de agosto de 2025, a partir de las 19:00 horas (hora argentina) en el Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo de Fortaleza, más conocido como Arena Castelão. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el paraguayo Derlis Fabián López López.

El conjunto de Liniers llega a este compromiso tras sufrir una dura derrota por 1-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto acumula tres partidos sin ganar en el certamen doméstico, donde suma apenas cinco unidades en cuatro presentaciones con una victoria, dos empates y una derrota.

La situación de Vélez en el torneo local es preocupante, ya que se encuentra en una posición comprometida y necesita sumar puntos para no caer en la lucha por la permanencia. Además, el Fortín no podrá contar con dos piezas importantes para este duelo: Agustín Bouzat y Diego Valdés están descartados para el encuentro ante el conjunto brasileño.

Sin embargo, el equipo de Barros Schelotto llega con la confianza de haber sido el mejor del Grupo H en la fase de grupos, donde terminó primero con la misma cantidad de puntos que Peñarol pero con mejor diferencia de gol. Los dirigidos por el Mellizo mostraron solidez en el certamen continental y buscarán trasladar esa experiencia internacional a territorio brasileño.

Por su parte, Fortaleza atraviesa uno de los peores momentos de su historia reciente, habiendo ganado solamente un partido de los últimos 14 disputados en todas las competiciones. El Tricolor viene de sufrir una humillante derrota por 5-0 ante Botafogo precisamente en el Arena Castelão, resultado que evidenció la profunda crisis que vive el conjunto cearense.

El mal rendimiento en el primer semestre del año le costó el puesto al entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda, quien fue reemplazado por el técnico portugués Renato Paiva en julio. El equipo brasileño ocupa actualmente la 18ª posición del Brasileirao con apenas 15 puntos, ubicándose en zona de descenso y necesitando urgentemente una reacción tanto en el torneo doméstico como en la Copa Libertadores.

A pesar del mal momento, Fortaleza logró clasificar a los octavos de final de la Libertadores como segundo del Grupo E, detrás de Racing Club, con un registro de dos triunfos, dos empates y dos derrotas. La revancha de esta serie se jugará el martes 19 de agosto a las 21:00 horas en el estadio José Amalfitani de Liniers, donde Vélez tendrá la oportunidad de aprovechar su localía para buscar la clasificación a cuartos de final. El ganador de esta llave se medirá en la siguiente instancia ante el vencedor del cruce entre Racing Club y Peñarol de Uruguay.

Formaciones probables de Fortaleza y Vélez Sarsfield

El técnico de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, realizaría una sola modificación respecto al equipo que perdió ante San Lorenzo en el último partido del torneo local. El principal cambio sería el retorno de Tomás Galván al mediocampo en lugar del juvenil Tobías Andrada, buscando darle mayor solidez y experiencia al sector medio de la cancha para este crucial encuentro copero.

El resto de la formación del Fortín mantendría la misma estructura, con Tomás Marchiori bajo los tres palos y una defensa conformada por Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez. En el mediocampo, además de Galván, estarán Claudio Baeza y Rodrigo Aliendro, mientras que en el ataque se mantiene el tridente ofensivo integrado por Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. Barros Schelotto confía en estos nombres para conseguir un resultado positivo en territorio brasileño.

Por el lado de Fortaleza, el técnico portugués Renato Paiva prepara tres modificaciones en su formación titular para recibir a los argentinos. El principal cambio sería el ingreso del argentino Eros Mancuso por Tinga en la defensa, junto con la inclusión de Diogo Barbosa en lugar de Weverson como lateral izquierdo. La tercera modificación sería en el sector ofensivo, donde Breno Lopes ocuparía el lugar del argentino José Herrera como extremo izquierdo.

El conjunto cearense busca encontrar la fórmula que le permita al Tricolor del Pici recuperar su mejor versión, aprovechando la ventaja de actuar como local en el Arena Castelão, donde espera el apoyo de su hinchada para superar a un rival argentino que llega con experiencia internacional. Paiva confía en que estos ajustes tácticos puedan darle mayor solidez defensiva y efectividad ofensiva a su equipo en este encuentro crucial para las aspiraciones continentales del club.

Probable formación de Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván; Maher Carrizo, Imanol Machuca, Braian Romero.

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván; Maher Carrizo, Imanol Machuca, Braian Romero. Probable formación de Fortaleza: Vinicius Silvestre; Eros Mancuso, Benjamin Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Matheus Pereira, Lucas Sasha, Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho, Deyverson.

Fortaleza vs Vélez Sarsfield: Ficha técnica