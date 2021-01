Boca y Santos igualaron sin goles en la Bombonera por la ida de semifinales en la Copa Libertadores de América. Si bien no hubo tantas situaciones de gol y ambos equipos fueron muy cuidadosos en los primeros 90 minutos de la serie, el equipo carioca se fue con mucha bronca de La Boca. ¿Qué ocurrió? A los 76 minutos del partido, tras un cruce de Carlos Izquierdoz, pidieron un penal a Marinho cerca de la línea de fondo.

Si bien el árbitro Roberto Tobar consultó al VAR, sus colegas le dijeron que dé continuidad al juego porque la fuerza implicada en el cruce no era tal como para provocar la caída del delantero. La polémica tomará cada vez más fuerza en las próximas horas y se esperará conocer los audios de la comunicación para eliminar cualquier tipo de duda en relación al tema. Aún así, los de San Pablo estallaron en redes sociales y dejaron en claro que enviarán una carta a la CONMEBOL.

Durante el partido, junto a una foto de la acción, escribieron el anuncio en su Instagram Oficial: "Santos enviará una carta a la CONMEBOL para expresar su descontento con la actuación del VAR en el partido ante Boca Juniors, el 6 de enero en la Bombonera de Argentina. El equipo destaca la extrañeza por la no verificación del VAR en el borde del campo, en la jugada en la que Marinho fue arrojado al área rival en la segunda parte".

Tras el encuentro, el delantero que recibió el cruce expresó: "Me tocaron dentro del área. No sé por qué el árbitro no miró el video del VAR. Tranquilo, lo importante es sacar un resultado aquí. Podríamos haber ganado, pero jugar contra Boca es muy difícil". Mientras que el entrenador, Cuca, dejó en claro: “Tuvimos una jugada decisiva, que fue penal a Marinho, sufre penal arriba y en el suelo. Pudo haber decidido el partido a nuestro favor”.

El mensaje: