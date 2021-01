No fue una buena noche para el River de Gallardo en el Libertadores de América. Más allá de la superioridad que se esperaba ver desde lo futbolístico, el equipo no logró mantener el ritmo deseado y cayó estrepitosamente contra el conjunto brasileño. El resultado en la ida fue goleada 3-0 a favor de Palmeiras, que aprovechó todas las fallas y fue muy contundente frente al arco rival.

El primer tiempo, sin ninguna duda, fue todo del local. El equipo de Marcelo Gallardo mostró toda su superioridad ante el rival y logró ganarle en casi todas las líneas. Similar a lo ocurrido en la Bombonera ante Boca durante el Superclásico por la Copa Diego Armando Maradona, tuvo varias chances para ponerse arriba en el marcador pero a causa de la falta de eficacia y los pocos remates, no lo logró. Como si esto fuera poco, a los 27 minutos, Franco Armani cometió un insólito error al salir a cortar con los pies, el rebote le quedó a Ronielson da Silva Barbosa y con un gran derechazo, marcó el 1-0 en el Libertadores de América.

En el complemento, el Millonario no pudo siquiera acomodarse. Cuando parecía tomar el mando del partido, a los 47 minutos, tras un gran toqueteo en el medio de la cancha, la pelota le quedó a Luiz Adriano que giró ante la marca de Robert Rojas y le ganó claramente en velocidad. El paraguayo, ya sin chances de cortarlo, lo corrió desde atrás pero el delantero no aflojó el ritmo y definió por abajo del cuerpo de Armani, que salió a achicar. El Millonario no pudo recuperarse y todo se hizo cuesta arriba. Como si fuera poco, por una patada insólita y violenta desde atrás, Jorge Carrascal vio la roja y desde el tiro libre por su falta, llegó el 3-0: con un gran cabezazo, Matías Viña volvió a aumentar el marcador.

Las lagunas defensivas se hicieron más fuertes, los flojos rendimientos individuales y la poca serenidad en River quedaron a la vista frente a un rival que, con muy poco, le convirtió tres goles. El complemento, ya sin uno menos, fue todo del Verdao que mostró su total superioridad. Con más errores del local, tuvo la posibilidad de convertir el cuarto en dos ocasiones pero por propias fallas no lo logró. Con un duro 3-0 en contra, los de Núñez intentarán hacer historia en el Allianz Parque de San Pablo el próximo 12 de enero.

