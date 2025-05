Racing vs Atlético Bucaramanga por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

¿Cuándo juegan Racing y Atlético Bucaramanga?

Racing buscará su revancha y la cima del Grupo E de la Copa Libertadores 2025 cuando visite a Atlético Bucaramanga este martes en Colombia. La Academia, tras haber caído en el Cilindro ante los colombianos en la ida, intentará aprovechar su buen momento futbolístico para dar vuelta la historia y posicionarse como líder absoluto, mientras que los Leopardos buscarán mantener su invicto y consolidar su ventaja en la zona.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing y Atlético Bucaramanga, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing y Atlético Bucaramanga?

El partido entre Racing y Atlético Bucaramanga por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2025 se jugará este martes 6 de mayo, a partir de las 19:00 horas (hora argentina) en el Estadio Américo Montanini. El encuentro será arbitrado por el ecuatoriano Augusto Aragón Bautista y será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+.

La Academia llega a este partido con el envión anímico de haberse clasificado a los cuartos de final del Torneo Apertura 2025, donde consiguió una agónica victoria por 1-0 ante Newell's. El técnico Gustavo Costas aprovechó para darle descanso a varios titulares pensando justamente en este crucial compromiso por Copa Libertadores, donde necesita sumar de a tres para recuperar la punta del grupo.

El objetivo de Racing en esta Copa Libertadores está claro: quiere volver a ser protagonista a nivel internacional tras haber conquistado la Copa Sudamericana. El primer paso para cumplir ese sueño es clasificar a los octavos de final como líder de su zona, lo que le daría una ventaja considerable para las instancias decisivas. Actualmente es escolta del Grupo E y busca recuperar la cima que perdió precisamente en manos de su rival de turno.

En su último compromiso por el certamen continental, la Academia igualó 1-1 ante Colo-Colo en Chile, sumando un valioso punto como visitante que le permite mantenerse con chances intactas de clasificación. Este resultado se suma al empate previo con el conjunto chileno en Avellaneda y a la derrota inicial ante Bucaramanga, también en el Cilindro, por lo que no conoce la victoria en el torneo.

Por su parte, Atlético Bucaramanga es la gran sorpresa del grupo y llega a este encuentro como líder invicto con 5 puntos, producto de un triunfo y dos empates. El conjunto colombiano viene de igualar 1-1 ante Fortaleza en su último compromiso por Copa Libertadores, resultado que le permitió mantener la cima de la zona, aunque ahora deberá defender esa posición ante un Racing que viene por todo.

En el ámbito local, los dirigidos por Leonel Álvarez no atraviesan su mejor momento, ya que acumulan tres partidos consecutivos sin victorias, con dos derrotas y un empate. El fin de semana cayeron por 2-1 ante Llaneros, aunque el entrenador decidió reservar a casi todos sus titulares pensando en este crucial compromiso internacional.

El historial reciente entre ambos equipos favorece a los colombianos, ya que en el partido de ida por esta misma Copa Libertadores, Los Leopardos dieron el golpe en el Cilindro de Avellaneda y se llevaron un valioso triunfo que los catapultó a la cima del grupo. Ahora, con la localía a su favor, intentarán repetir la hazaña, mientras que la Academia buscará su revancha para dar vuelta la historia y transformarse en el nuevo líder.

Formaciones probables de Atlético Bucaramanga y Racing

Gustavo Costas no dejó trascender la formación definitiva de Racing para este crucial partido, pero todo indica que volverá al sistema 3-4-3 que tan buenos resultados le dio en la conquista de la Copa Sudamericana. El entrenador sabe que este encuentro puede ser determinante para el futuro del equipo en la competencia, por lo que apostará por la base del equipo campeón, más allá de tener por delante los cuartos de final del Torneo Apertura el próximo fin de semana.

La principal ausencia en la Academia será la del lateral izquierdo Gabriel Rojas, quien no viajó a Colombia debido a molestias en una de sus rodillas. En su lugar, todo indica que ingresará Ignacio Rodríguez, quien ya lo ha reemplazado cada vez que el ex San Lorenzo no pudo estar. Otra duda que maneja el entrenador es si incluir a Nazareno Colombo o a Marco Di Césare en la zaga, con uno de ellos comenzando desde el arranque y el otro esperando su oportunidad en el banco.

Por el lado de Atlético Bucaramanga, el técnico Leonel Álvarez guardó a todos sus titulares, a excepción del portero Aldair Quintana, en el encuentro del sábado ante Llaneros, pensando exclusivamente en este compromiso ante Racing. El conjunto colombiano sabe que tiene la gran oportunidad de dar un paso importante hacia la clasificación si consigue un nuevo triunfo ante el conjunto argentino.

La principal baja del equipo local sigue siendo la del volante argentino Fabián Sambueza, pero del resto, Álvarez contará con todas sus figuras, destacándose el centrocampista venezolano Leonardo Flores, el volante colombiano Frank Castañeda y el delantero argentino Luciano Pons, quien será la principal amenaza ofensiva para la defensa de Racing.

Probable formación de Atlético Bucaramanga: Aldair Quintana; Aldair Gutiérrez, Carlos Romaña, Carlos Henao, Fredy Hinestroza; Fabry Castro, Leonardo Flores, Frank Castañeda, Kevin Londoño, Jhon Vásquez; Luciano Pons.

Probable formación de Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Luciano Vietto, Roger Martínez y Maximiliano Salas.

Atlético Bucaramanga vs Racing: Ficha técnica