El técnico de Always Ready explotó contra el árbitro del partido contra Boca: "Comprado"

El técnico de Always Ready de Bolivia explotó de bronca contra el árbitro del partido ante Boca por el penal cobrado en favor del "Xeneize" en la Copa Libertadores.

Eduardo Villegas, técnico del Always Ready de Bolivia, explotó contra el árbitro del partido ante Boca Juniors por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El entrenador expuso su bronca luego de que Kevin Ortega sancionara un penal polémico a favor del elenco que dirige Sebastián Battaglia, que ganó 1 a 0 con el tanto de Eduardo "Toto" Salvio, quien además recibió la "infracción" que vio el colegiado. Según el DT, esto perjudicó a su equipo que cayó como local y complicó su clasificación a octavos de final.

El estratega boliviano alegó, en diálogo con Radio Del Plata, que el colegiado les robó y hasta se quejó de que desde el "Xeneize" le regalaron indumentaria del club a la terna arbitral. Más allá de la decisión de la máxima autoridad en cancha, el conjunto local estuvo lejos de llegar a la igualdad y perdió ante su gente. De esta manera está último en el Grupo E y si no suma de a tres en los próximos duelos quedará eliminado.

"Sentimos que nos robaron. No me gusta justificar ni poner excusas, pero lo del árbitro ha sido espantoso. Y el presente a los árbitros fue una vergüenza. Por una camiseta no te podés parcializar tanto. Yo creo que el árbitro estaba comprado por Boca, no puede dirigir tan así de mal y no se puede cobrar eso", expresó Villegas acerca del trabajo de Kevin Ortega.

Por otro lado, analizó la jugada del penal que le cobraron al "Xeneize", que fue determinante para el resultado del encuentro: "Nuestro arquero va a la pelota, cuando Salvio adelanta la pelota el arquero llega antes y Salvio actúa. Fue un gran engaño porque el jugador lo hizo bien y se lo comió el árbitro". Por último, habló del rendimiento de su equipo contra los de Battaglia: "Se manejaron mejor con la pelota, nosotros corrimos atrás de los jugadores de Boca y no jugamos a nada".

Jorge Bermúdez y la furiosa respuesta tras el video del regalo a los árbitros

Una vez que la delegación del "Xeneize" regresó a la Argentina desde la capital de Bolivia, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol dialogó con los medios de comunicación presentes en el predio que la entidad posee en Ezeiza. Consultado al respecto de esta polémica filmación, "El Patrón" fue absolutamente lapidario y destrozó a quienes hacen hincapié en ella y no en los tres puntos claves obtenidos por el conjunto de Sebastián Battaglia.

Sorprendido por lo que le preguntaban y visiblemente molesto, Bermúdez cargó contra aquellos que alimentan las sospechas: “No quiero reírme porque parece que me estoy burlando". "Chicos, hablemos de cosas importantes, hablar de comentarios y estar hablando más de las dos remeras que se dieron en lugar del buen momento del equipo me parece grotesco...", remarcó, aunque también aclaró: "Pero es el mundo Boca y estamos acostumbrados”.