El polémico penal para Boca que le permitió sacar ventaja ante Always Ready

El árbitro del encuentro cobró un dudoso penal que "Toto" Salvio cambió por gol.

Cuando Boca controlaba y dominaba el partido por la 4° fecha del Grupo E de la Copa Libertadores antes Always Ready, el árbitro peruano Kevin Ortega cobró un polémico penal para el "Xeneize" a los 33 minutos de la primera mitad luego de una falta a Eduardo "Toto" Salvio. El mismo delantero intercambió el tiro desde los 12 pasos por gol con un disparo potente al medio del arco y puso en ventaja al equipo de Sebastián Battaglia.

Tras una habilitación perfecta desde la derecha del paraguayo Óscar Rómero, Salvio quedó mano a mano y, con un control de pelota que se le fue largo, el arquero Arnaldo Giménez salió a disputar la pelota, desvió la pelota con su cuerpo y chocó con el delantero. Ortega señaló al instante infracción y los jugadores bolivianos fueron a protestarle por el dudoso fallo, ya que no quedó claro que haya existido falta. El ex-Lanús se hizo cargo de la responsabilidad y anotó el 1-0 para el conjunto argentino, que se fue al descanso dejando una buena imagen y hasta pudiendo ampliar el marcador con jugadas claras.

Boca Juniors, que atraviesa una situación comprometida en la copa, visita a Always Ready a 3.625 metros de altura sobre el nivel del mar y necesita sacar un buen resultado para jugarse la clasificación a octavos de final. Con una victoria del "Xeneize", que antes de comenzar el partido estaba en última posición con 3 puntos tras uno ganado y dos perdidos, podría escalar hasta el segundo puesto si Deportivo Cali (4 puntos junto a Always Ready) no vence como local al puntero Corinthians, que tiene 6 unidades.

Luego de jugar en Bolivia, el conjunto de La Boca jugará el martes 17 de mayo ante Corinthians y el jueves 26 de mayo frente al Cali, ambos encuentros en La Bombonera y que serán definitorios.

Las formaciones

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero; Eduardo Salvio y Luis Vázquez.

Always Ready: Arnaldo Giménez; Marc Enoumba, Alex Rambal, Nélson Cabrera, Enrique Flores; Gustavo Torres, Juan Carlos Arce, Jonathan Borja, Juan Adrián, Gustavo Cristaldo y Elkin Blanco.