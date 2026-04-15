Estudiantes le ganó a Cusco, se hizo fuerte y tuvo su primer triunfo en Copa: resumen y goles del partido

En una noche de Copa donde la intensidad fue protagonista, Estudiantes de La Plata derrotó 2-1 a Cusco FC por la segunda fecha de la Libertadores 2026. Con este resultado, el equipo de Alexander "Cacique" Medina escala a lo más alto de su zona con cuatro puntos, dejando al conjunto peruano en el fondo de la tabla.

Desde el arranque, el "Pincha" impuso condiciones en el estadio Jorge Luis Hirschi. Avisó temprano con Guido Carrillo y luego con un bombazo de Ezequiel Piovi que rozó el travesaño. Sin embargo, la apertura del marcador llegó a los 27 minutos tras un blooper defensivo: un choque entre el arquero Pedro Díaz y su compañero Aldair Fuentes le dejó la pelota servida a Facundo Farías, quien solo tuvo que empujarla al arco vacío.

La alegría duró poco. Apenas tres minutos después, el argentino Lucas Colitto fabricó una gran jugada individual por derecha y definió cruzado ante la salida de Fernando Muslera para el 1-1 parcial. El inicio del complemento fue letal para las aspiraciones del equipo de Alejandro Orfila. A los 2 minutos, Tiago Palacios capturó un rebote y, con un zurdazo que se desvió en el camino, puso el 2-1 definitivo.

El panorama se oscureció del todo para la visita a los 5 minutos de la segunda mitad, cuando el propio Colitto pasó de héroe a villano: vio la segunda tarjeta amarilla por una falta desde atrás a Mikel Amondarain y dejó a su equipo con uno menos.

A partir de ahí, Estudiantes controló el trámite. Gabriel Neves estrelló un tiro en el palo y Palacios estuvo cerca de ampliar la ventaja, mientras que Cusco solo inquietó al final con un remate desviado de José Ali.