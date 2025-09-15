Flipe Luís, el técnico del Flamengo: dónde jugó, clubes, títulos y trayectoria del exfutbolista y DT

Filipe Luís actualmente como entrenador

Cuando nos referimos a Filipe Luís, nos toca hablar de uno de los laterales izquierdos más destacados que hubo en los últimos 15 años en Brasil. En un país que supo dar laterales históricos y de muy alto nivel, su nombre quizás pasó algo desapercibido. Lo cierto es que sin llevarse los principales reflectores logró una carrera destacada que le permitió estar muchos años en la élite del fútbol.

Así fue que se consolidó como un nombre muy importante en el Atlético Madrid del Cholo Simeone, donde consiguió títulos importantes. Y tuvo su momento en la Selección brasileña, donde le tocó ser mucho tiempo suplente de un crack descomunal como Marcelo, pero tuvo sus oportunidades. Tierra brasileña donde terminó su carrera de futbolista y comenzó la de director técnico, en un club de gran exigencia como Flamengo.

Dónde jugó Filipe Luís

Filipe Luís comenzó su carrera en el Figueirense Futebol Clube. Desde allí, llegó al fútbol europeo por medio del Ajax de Ámsterdam en 2004,​ pasando allí una temporada entera. Luego pasó al Real Madrid Castilla donde estuvo la temporada 2005/2006. Desde el 2006 hasta el 2010 jugó en el Deportivo La Coruña, donde primero pasó por la fillial y finalmente arribó al primer equipo de la institución gallega.

Filipe Luís en su paso por Atlético de Madrid.

El 23 de julio de 2010 fue fichado por el Club Atlético de Madrid por cuatro temporadas por un montante de 12 millones de euros. Su llegada no pudo comenzar mejor pues el 29 de agosto de 2010 consiguió su primer título al imponerse en la Supercopa de Europa al Inter de Milán, ganador de la Liga de Campeones, por dos goles a cero, si bien no participó en dicho encuentro.​ Su debut oficial no se produjo hasta la quinta jornada de la liga ante el Real Zaragoza, dando el pase del gol de la victoria.

Durante la temporada 2013-14 Filipe continuó siendo el lateral izquierdo titular en la mayoría de los partidos. En la última jornada de Liga, el Atlético se proclamó campeón de la misma gracias a un empate a uno frente al Barcelona en el Camp Nou, mientras que también alcanzó la final de la Champions League, que perdió contra Real Madrid. Sus grandes actuaciones hiceron que el Chelsea posara sus ojos en él y lo fichara en 2014.

El 28 de julio de 2015, Filipe Luís se reincorporó al Atlético de Madrid con un contrato de cuatro años y finalmente en 2019 regresó a Brasil y firmó un contrato de dos años y medio con el Flamengo, aunque finalmente terminaría jugando en esa institución durante cuatro años. Fue allí donde consiguió nada más ni nada menos que la Copa Libertadores en dos ocasiones (2019 y 2022), además de varios campenatos locales.

Títulos de Filipe Luís

Con Atlético Madrid

Copa del Rey 2013

La Liga 2014

Supercopa de Europa 2010

Europa League 2012

Supercopa de Europa 2012

Europa League 2018

Supercopa de Europa 2018

Con Chelsea

Copa de la Liga 2015

Premier League 2015

Con Flamengo (como jugador)

Serie A 2019

Supercopa de Brasil 2020

Serie A 2020

Supercopa de Brasil 2021

Copa de Brasil 2022

Copa Libertadores 2019

Recopa Sudamericana 2020

Copa Libertadores 2022

Con Flamengo (como entrenador)