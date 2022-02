Los memes a Facundo Tello por su arbitraje en Independiente vs. Boca

Facundo Tello fue el árbitro del duelo entre Independiente y Boca Juniors por la Copa de la Liga Profesional y protagonizó un hecho insólito en el fútbol argentino por lo que lo liquidaron en las redes.

Facundo Tello fue el protagonista de una noche que quedará para la historia en el fútbol argentino. El árbitro de Independiente vs. Boca Juniors por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional tuvo un partido para el olvido, pero que quedará en la memoria de los hinchas. El "Rojo" empató 2 a 2 ante el "Xeneize" en Avellaneda y hasta los 43 minutos del complemento todo iba bien. Pero el colegiado tomó una insólita decisión que inundó las redes de memes y cargadas.

La frase "No lo entenderías", surgida de la película "The Joker" en la voz de Joaquin Phoenix, aplica perfectamente a esta situación que tuvo a más de medio país prendido a lo que sucedía en cancha de los "Diablos Rojos". El deporte tiene un nuevo capítulo en nuestro país y, a decir verdad, no es de los mejores. La lluvia hizo todo lo posible para robarle el lugar de estrella principal a Tello, pero no lo logró.

Se jugaban 30 minutos del complemento en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, cuando una lluvia torrencial irrumpió en pleno verde césped. Hasta ese momento no era suficiente para suspender el duelo y continuó con normalidad, pero cada vez era más difícil jugar al fútbol. A sólo 60 segundos de cumplirse los 90 reglamentarios, el árbitro Facundo Tello tomó la decisión de interrumpir el juego y esto generó el enojo de muchos.

Los futbolistas de ambos equipos se "enfriaron" y se vieron obligados a esperar lo que suceda, perdiendo el tiempo. En el medio, los secadores irrumpieron en la cancha para sacar el agua que la inundaba. 25 minutos después se reanudaron las acciones y Tello pitó el final de un partido para la historia.

Las cargadas al árbitro y sobre lo sucedido en el partido

El codazo que encendió la polémica en Independiente vs. Boca: ¿Era para roja?

Sebastián Villa corrió junto a Juan Manuel Insaurralde en búsqueda de la pelota. Sin embargo, el defensor de Independiente, con pasado en Boca Juniors, lo cruzó con un poco más que con el cuerpo. Un codazo del zaguero derivó en que el atacante se tirara al piso por el golpe y el árbitro, Facundo Tello, a instancias del línea, tomó una decisión con respecto al jugador del elenco de Avellaneda.

Cómo quedaron Independiente y Boca en la Copa de la Liga Profesional

Con este empate, el "Xeneize" se ubica tercero en su zona sumando 8 puntos, producto de 2 triunfos y 2 igualdades y el domingo 6 de marzo a las 19:15 recibirá a Huracán. Mientras que el "Rojo" quedó con 5 unidades tras una victoria, 2 empates y una derrota. La próxima fecha los de Eduardo Domínguez visitarán a Godoy Cruz en Mendoza el lunes 7 del mencionado mes a las 21:30.