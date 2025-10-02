River le ganó a Racing en el mano a mano y lo dejó afuera de la Copa Argentina

En un partidazo que se jugó en el Gigante de Arroyito, River venció a Racing y lo eliminó de la Copa Argentina. En un duelo mano a mano entre los dos mejores equipos del país, el equpo que dirige Marcelo Gallardo lo eliminó al de Gustavo Costas. El conjunto de Núñez le ganó al de Avellaneda con un gol de Maximiliano Salas en el primer tiempo y, de esta forma, Racing se quedó afuera.

El duelo había crecido por un morbo completo luego del pase de Maximiliano Salas de Avellaneda a Núñez en el último mercado de pases. Además, hay otros cuatro entre ambos lados: Marcos Acuña, Juan Fernando Quintero, Santiago Sosa y Bruno Zuculini. Por último, la presencia del excapitán de Boca Juniors, Marcos Rojo, también le di un condimento especial.

Más allá de esta situación, en el encuentro lo más importante fue sin duda todo lo que pasó en el primer tiempo. Maximiliano Salas tuvo un muy buen partido y el delantero fue clave en el triiunfo, ya que el jugador tomó un centro desde la izquierda y metió el 1-0 para el conjunto de Marcelo Gallardo. En esa primera etapa, River encontró el gol rápido y luego se dedicó a mantener la diferencia. Tuvo la pelota y con la presencia de Juanfer Quintero dominó el trámite del partido, pero -a diferencia de otros momentos- no fue muy directo en el ataque.

Por su parte, Racing fue superior pero no logró nunca tener profundidad para incomodar a Franco Armani. Lo más peligroso, en este sentido, ocurrió en esa primera etapa cuando Maravilla Martíinez encontró un disparo en el primer tiempo que terminó afuera. Ya en el segundo todo se hizo muy cuesta arriba para ambos, principalmetne para Racing que siempre tuvo la pelota pero nunca pudo disparar al arco.

En la Copa Argentina, Racing llegó a estos cuartos de final tras eliminar con contundencia a Deportivo Riestra por 3-0 en la instancia anterior. Sin embargo, en el Torneo Clausura su situación no es la mejor: el conjunto de Avellaneda se encuentra en el 12º puesto de la Zona A con 11 unidades, a tres puntos de Central Córdoba, el último equipo en zona de clasificación. Costas ha dejado en claro que el objetivo prioritario de la Academia es la Copa Libertadores, por lo que no arriesgará a ningún futbolista de cara al durísimo cruce de semifinales ante Flamengo que comenzará el 22 de octubre.

El ganador de este clásico enfrentará a Independiente Rivadavia en las semifinales de la Copa Argentina, equipo que eliminó a Tigre en su llave de cuartos. Un dato no menor es el partido personal que tendrá Maximiliano Salas, delantero que viste la camiseta de River tras el pago de su cláusula de 8 millones de euros en el último mercado, y que enfrentará a su ex equipo en un duelo que estará cargado de morbo y emociones.