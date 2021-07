Copa América: la estremecedora historia detrás de la camiseta de Marcos Acuña en el festejo

Marcos Acuña sorprendió a todos en los festejos por la victoria del seleccionado argentino, que se consagró Campeón de la Copa América, por llevar una camiseta que llevaba el nombre de Luz junto a la imagen de una mariposa. En esta nota, te contamos la emotiva dedicatoria.

Luego de 28 años, este sábado 10 de julio, la Selección Argentina se consagró campeón de la Copa América 2021 y los festejos no paran en todo el país. Los jugadores del seleccionado argentino pudieron lucir la camiseta especial que hacía alusión a la conquista número 15 en la historia. Lo cierto es que de todos los titulares, Marcos Acuña llamó la atención de todos porque llevó una camiseta diferente a las sus compañeros: tenía una blanca con una mariposa y la inscripción "Luz".

Horas después, se supo el estremecedor sentido de la remera que llevaba Acuña: se trato del homenaje del futbolista a la hija de Fabián Ciria, el fotógrafo de Racing, luego del fallecimiento de la adolescente el pasado 4 de mayo. El fotógrafo es amigo de Acuña quien jugó más de 80 partidos en Racing de 2014 a 2017, años dónde forjó una amistad con De Ciria.

"Todos los días le pedía esto amigo y se dio", fue lo que escribió Acuña en sus redes sociales junto a la remera en homenaje a Luz junto al 'emoji' de una mariposa. El fotógrafo también le dedicó un especial agradecimiento por homenajear a su hija. "Qué te puedo decir amigo, si no paro de llorar. Si cuando te vi con esa ?? en el pecho se me hizo un nudo en la garganta. Que en tu momento de gloria te acuerdes de mi Luchy lo dice todo. No tengo palabras para agradecerte. Te quiero mucho campeón", escribía junto con una foto de Acuña, con la camiseta para su hija.

La historia de Luz, a quien homenajeó Marcos Acuña

El sitio 299 Deportes habló con Fabián De Ciria, quien detalló que previo del inicio del campeonato le había dicho al Huevo Acuña que Luz lo iba a ayudar. “El 4 de mayo perdí a mi hija de 14 años. Y le dije que ella lo iba a ayudar. No me dijo nada pero tuvo esa remera en el banco de suplentes en cada partido por si hacía un gol", contó conmovido.