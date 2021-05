Copa América 2021: semana clave para el futuro de Argentina como sede del torneo

En los próximos días el Gobierno y Conmebol comenzarán a delinear si, efectivamente, Argentina será sede del torneo o si cambiarán de país.

Desde hace varias semanas, la Copa América se tornó en un verdadero misterio. La grave crisis sanitaria y social que se disparó en Colombia llevó a que el torneo continental no se juegue en ese país y Argentina quedó como única sede "activa". La organización del torneo continental entró en etapa de definiciones con respecto a lo que pasará con la competencia.

Con respecto a lo ocurrido con Colombia, la versión oficial mostró una salida "elegante" por parte del país cafetero. Después de una larga reunión, el Ministerio de Deporte de ese país, junto a la Federación de Fútbol, pidieron que el torneo se posponga un par de meses para que "haya público". Sin embargo, de antemano, se sabía que ante el escaso tiempo en el calendario (torneos de Liga, Copa Libertadores, Copas Europeas, Eliminatorias y Juegos Olímpicos), ese pedido iba a resultar imposible para la Conmebol.

Tras ese pedido oficial, finalmente la Conmebol decidió sacarle la sede a Colombia a través de un comunicado. Esa ida y vuelta entre ambos países puso a Argentina cómo única sede "activa". Luego de esa decisión, la situación en Argentina se intensificó. Según pudo averiguar El Destape, en el transcurrir de esta semana, (no está estipulado el día) habrá una reunión entre la Conmebol, con Alejandro Domínguez a la cabeza, y el gobierno nacional para empezar a delimitar lo que ocurrirá con el máximo torneo de Selecciones. Sobre esta situación, el presidente Alberto Fernández había asegurado recientemente: "Nosotros podemos analizar organizar toda la Copa América en la Argentina, en la medida en que todos estrictamente cumplan las condiciones de controles y protocolo". No obstante la situación, marcó un punto: "Será una Copa América para la TV. Porque depende de cómo evoluciona todo".

Este último punto, por otro lado, choca con los intereses de la Conmebol que todavía mantienen el deseo de poder hacer una Copa América con público. No obstante, esa opción parece cerrada en el país, luego de las frases del presidente y de los ministros de Salud de Nación, Provincia y Ciudad. Por su parte, la Confederación sudamericana de fútbol tiene en mente, en todo caso, tener otras dos "sub-sedes" fuera de los límites del territorio argentino. El avance de Chile en la vacunación (Con Sinovac) y el gesto político de Lacalle Pou, para conseguir las 50 mil dosis de vacunas para la organización, -que en algún punto fue retribuido con las sedes de las finales de la Copa Libertadores y Sudamericana- hacen que esas dos naciones aparezcan como posibles sedes alternativas. Si bien en las últimas horas también corrió el rumor de un posible cambio de sede a Estados Unidos, esa opción parece estar muy lejana.

Más allá de los rumores, lo cierto es que en Argentina tampoco se descartó una posible suspensión en caso de que que la situación epidemiológica empeore. En charla con El Destape Radio, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, indicó que se podría pedir una "postergación". No obstante, ese pedido fue el mismo que realizó Colombia y que terminó con la quita de la sede. En este punto, no parece un cambio de fecha no aparece como una opción probable. Por otro lado, aparece la palabra de Carla Vizzotti en charla con TN, quien indicó que la situación puntual de recibir delegaciones "no representa una situación epidemiológica de gran relevancia". Es decir, sostienen que la llegada de las delegaciones, en caso de mantener una burbuja, serían 1200 personas con "un protocolo estricto" que se podría trabajar con el el Ministerio de Turismo y con las Selecciones. No obstante, la suspensión aparece como una posibilidad concreta en caso de que las garantías no estén dadas.

En todos los casos, en los próximos días también empezará a pesar las palabras de los jugadores - de la Selección Argentina y de otros países- quienes querrán saber si van a estar en una concentración o, en todo caso, tendrán vía libre para seguir con sus vacaciones. El trabajo a contrarreloj, por otro lado, también corresponde a que el torne continental tiene que comenzar -según está estipulado- el próximo 11 de junio, fecha en la cual se vence el último DNU del Gobierno Nacional con respecto a las medidas contra la pandemia.