Copa América 2021: Alivio para Scaloni, Armani dio negativo de COVID-19

El arquero de River estará disponible para la presentación de la Selección Argentina vs. Chile en el certamen.

La Selección Argentina palpita lo que será el debut por la Copa América 2021. El próximo lunes, a partir de las 18 hs, se medirá ante Chile en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. Y de cara a la presentación oficial, Lionel Scaloni recibió grandes noticias: después de varios testeos realizados, el arquero Franco Armani dio negativo de COVID-19 y podrá viajar sin inconvenientes a Brasil. Ahora, el DT deberá decidir quién será el dueño de los tres palos.

A través de las redes sociales oficiales, la "Albiceleste" anunció: "Los testeos PCR realizados a la delegación de Argentina arrojaron en su totalidad resultados negativos, incluido el arquero Franco Armani". De esta manera, todo está listo para disputar el certamen continental y el plantel viajará este domingo a las 14.30 hs rumbo a Río de Janeiro. Cabe destacar que, ya desde tierras brasileñas, el entrenador hablará en conferencia de prensa a las 20 hs donde, posiblemente, confirme el once inicial.

Si bien es un alivio para el seleccionado que no haya ningún positivo, la prueba de Armani se esperaba con ansias: si bien tenía el arquero de River Plate tenía el alta médica, no pudo jugar en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 (vs. Chile y Colombia) porque el PCR seguía indicando que había restos de la enfermedad. Su reemplazo fue Emiliano Martínez que ante el conjunto cafetero sufrió un golpe y le dejó el lugar a Agustín Marchesín, que también sumó minutos.

La confirmación oficial:

Es importante destacar que el arquero millonario es la primera opción en el arco de Argentina para Scaloni. Por eso, se abre la incógnita sobre quién será el arquero en el debut vs. el seleccionado chileno. Lo cierto es que, más allá de todo, llega sin ritmo y luego de atravesar una enfermedad que físicamente no te permite estar al 100%. Al mismo tiempo cabe remarcar que "Dibu" Martínez, figura en Aston Villa y el mejor arquero de la Premier League, dejó grandes sensaciones cuando le tocó jugar. Será determinación del DT si vuelve o no a la titularidad.