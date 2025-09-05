El Salvador saca valioso triunfo visitante en inicio de fase final de eliminatoria Concacaf para Mundial 2026

La selección de fútbol de El Salvador consiguió el jueves un valioso triunfo de 1-0 como visitante ante Guatemala en el inicio de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf para la Copa del Mundo del 2026.

Con la victoria, la selección dirigida por el colombiano Hernán Darío "Bolillo" Gómez se ubicó en el primer lugar del Grupo A con tres puntos, seguida por Panamá y Surinam con un punto, y Guatemala sin sumar.

En el partido, disputado en el estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala, la selección local generó las oportunidades más claras de anotar, pero las atinadas intervenciones del portero salvadoreño Mario González evitaron que se concretaran.

Fue hasta los 79 minutos cuando El Salvador logró el gol de la victoria por conducto de Harold Osorio, quien remató de volea en el área un tiro de esquina enviado desde el sector derecho por Nathan Ordaz.

Más temprano, en el otro partido del grupo, Panamá sacó un empate sin goles de su visita a Surinam, en un encuentro donde los porteros de las dos selecciones fueron los protagonistas al evitar claras opciones.

"Fue un partido loco, con ocasiones para uno y para otro, hoy no hubo excusa, ambos equipos tuvimos oportunidades claras. Quería los tres puntos, pero una vez que no puedes ganar te tienes que conformar con el punto, que es bueno", dijo en conferencia de prensa el director técnico de Panamá, el danés Thomas Christiansen.

"El fútbol es de goles y hoy no los pudimos meter, también hay que felicitar al portero de ellos porque tuvo unas paradas increíbles", agregó.

En la segunda jornada de la eliminatoria, Panamá será local ante Guatemala el lunes, mientras que Surinam visitará a El Salvador ese mismo día.

Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos se clasificarán directamente a la Copa del Mundo, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje en marzo de 2026, por lo que la Concacaf podría tener por primera vez hasta ocho selecciones en un Mundial.

Con información de Reuters