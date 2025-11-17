La razón por la que el Manchester City quiere romper el prestamo de Claudio Echeverri

Desde Inglaterra señalan un enojo de Guardiola que impactará en el futuro del volante

La intención de Pep Guardiola fue darle salida a Claudio Echeverri con el fin de que tenga minutos de calidad y no quede relegado al banco de suplentes del Manchester City ante la diferencia de nivel futbolístico con los demás jugadores que forman parte del plantel. El destino fue el Bayer Leverkusen pero puede que el préstamo llegue a su fin a menos de seis meses de haberse arreglado.

Sin haber participado nunca de una pretemporada en River, el "Diablito" se marchó del fútbol argentino y al poco tiempo de su incorporación al conjunto inglés comenzó a mencionarse la posibilidad de que salga. Si bien, tuvo un buen Mundial de Clubes con un golazo incluido, el entrenador español expuso que lo mejor era dejarlo ir para que gane cierto rodaje que se le iba a complicar conseguir. Es ahí cuando apareció la figura de Ten Hag al mando del equipo alemán, pero al poco tiempo fue removido del cargo.

El conjunto alemán no sería el destino ideal para que el "Diablito" se desarrolle

La incorporación de Kasper Hjulmand al mando del plantel profesional del Bayer Leverkusen mostró que no se encuentra a gusto con Claudio Echeverri y esto se refleja en la cantidad de minutos que lleva disputado en la temporada. Tan solo coleccionó 240 minutos, que se traducen en media hora por partido. Un indicio de que no lo tiene en consideración y que permite entender por qué el Manchester City iniciará las gestiones para tenerlo nuevamente.

No es la primera vez que se menciona esta posibilidad, debido a que la misma nació de la mano del propio jugador cuando compartió una historia en su cuenta de Instagram con una serie de emojis que daban a entender que extrañaba su paso por River, donde jugaba y recibía el cariño de los hinchas. Una chance que se encuentra descartada de ante mano, ya que desde Inglaterra señalan que sería un enorme retroceso que vuelva a sumar minutos en el fútbol sudamericano.

Por otro lado, Claudio Echeverri está interesado en irse del Bayer Leverkusen porque entiende que la falta de partidos le van a quitar chances de ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina y así formar parte del próximo Mundial que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Esta advertencia fue entregada por el técnico a todo aquellos jugadores que sigue. El que no juega, no será llamado.

Los nombres casi fijos para Scaloni de cara al Mundial

Si bien falta bastante para entregar la lista jugadores convocados a disputar el próximo Mundial, se puede apreciar que Lionel Scaloni tiene una cierta tendencia con nombres que forman parte de los distintos partidos, ya sea oficiales o no, que le toca preparar para la Argentina. Una nómina que podrá tener a 26 alternativas para afrontar cada uno de los encuentros.

Se estima que las convocatorias fijas para el certamen organizado por FIFA serían las de Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada. Mientras que Lionel Messi estará convocado siempre y cuando considere que se encuentra en condiciones de sumar minutos. Lo más probable es que sea su último campeonato con la Argentina.