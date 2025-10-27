El salario de Erling Haaland en Manchester City: cuánto dinero gana por semana, mes y año

Erling Haaland al renovar con Manchester City.

Erling Haaland es uno de los delanteros más importantes del mundo. Su influencia en el área es indiscutida y sus números no hacen más que dejar marcas difíciles de alcanzar. El noruego llegó a mediados del 2022 para reforzar a Manchester City y le dio una presencia en la zona de definición que no tenía hasta ese momento, por sus caracterícticas de delantero de área. Y en enero de este 2025 renovó el contrato.

Se trata de una renovación histórica la que realizó el punta, al quedar ligado al equipo inglés por diez temporadas más hasta 2034. De esa manera, el club del norte de Inglaterra anunció el acuerdo a través de sus redes sociales, que prolonga la actual vinculación del jugador noruego, que expiraba en junio de 2027. "¡Erling está aquí para quedarse! Estamos encantados de anunciar que Haland ha extendido su contrato con el City hasta 2034", celebró a principios de año.

¿Cuánto gana Erling Haaland en Manchester City?

El salario anual es de 33.5 millones de dólares anuales.

Por semana , su salario es de 645,000 dólares .

, su salario es de . Por mes, su ingreso se acerca a los 3 millones de dólares.

La alegría de Haaland tras renovar en este 2025

Al referirse a su renovación, Haaland compartió sus pensamientos con los medios oficiales del club. “Estoy realmente feliz de haber firmado mi nuevo contrato y de poder esperar pasar aún más tiempo en este gran club”, afirmó. “El Manchester City es un club especial, lleno de personas fantásticas y de hinchas increíbles. Es el tipo de entorno que saca lo mejor de todos”, destacó con elocuencia el delantero.

El noruego también agradeció al entrenador Pep Guardiola, su cuerpo técnico y sus compañeros. “Han hecho de este un lugar tan especial en el que estar, y ahora soy del City pase lo que pase. Quiero seguir desarrollándome, trabajando para mejorar y haciendo todo lo posible para ayudarnos a lograr más éxitos en el futuro”. Una renovación muy importante para él y Guardiola pensando en el futuro.

Haaland con la camiseta que festeja la renovación.

Los títulos de Haaland

Manchester City:

UEFA Champions League: 2022/2023.

Premier League: 2022/2023, 2023/2024.

FA Cup: 2022/2023.

Supercopa de Europa: 2023/2024.

Copa Mundial de Clubes de la FIFA: 2023.

Community Shield: 2024/2025.

Borussia Dortmund:

DFB Pokal (Copa de Alemania): 2020/2021.

Bundesliga: 2018/2019.

