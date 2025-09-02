Australiano Vine logra nueva victoria en la Vuelta y Vingegaard recupera el maillot rojo de líder

Imagen de archivo del ciclista australiano Jay Vine, del UAE Team Emirates, celebrando la victoria en la sexta etapa de la Vuelta a España, entre las localidades de Olot y Pal, en Andorra.

El australiano Jay Vine se escapó a 5 kilómetros de la cima y ganó la décima etapa de la Vuelta a España el martes, repitiendo su victoria de la sexta etapa, mientras que el favorito Jonas Vingegaard recuperó el maillot rojo de líder.

Vine (UAE Team Emirates-XRG) alcanzó y superó al español Pablo Castrillo (Movistar) a falta de 5 kms para el final del ascenso que ponía fin al recorrido de 175,3 kms entre el Parque de la Naturaleza Sendaviva y El Ferial Larra Belagua.

Castrillo aguantó para hacerse con el segundo puesto, a 35 segundos de Vine, mientras que su compatriota y compañero de equipo Javier Romo terminó tercero.

Vingegaard (Visma-Lease a Bike) había perdido el maillot rojo en favor del noruego Torstein Traeen (Bahrain Victorious) tras la sexta etapa, pero después de comenzar la etapa del martes a 37 segundos de la cabeza, distanció a Traeen en la subida final para situarse 26 segundos por delante en la clasificación general.

Con información de Reuters