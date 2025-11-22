Chelsea vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

A partir de las 17:00 (hora Argentina) el próximo martes 25 de noviembre, Barcelona visita a Chelsea en el estadio Stamford Bridge, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Champions.

Así llegan Chelsea y Barcelona

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Champions

Chelsea llega con resultado de empate, 2-2, ante Qarabag. Tiene un historial irregular con 1 derrota y 2 victorias en los últimos 3 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 9 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Champions

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Barcelona y Club Brugge, con un marcador 3-3. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 1 partido perdido. Marcó 12 goles al rival y le han convertido 7 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League - 2017-2018, y Barcelona se impuso por 3 a 0.

Horario Chelsea y Barcelona, según país