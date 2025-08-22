Chelsea de Enzo Fernández vs West Ham United por Premier League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Chelsea de Enzo Fernández buscará conseguir su primera victoria de la temporada cuando visite al West Ham United este viernes en el London Stadium, en un derbi londinense correspondiente a la segunda jornada de la Premier League 2025-26. Los Blues llegan tras un decepcionante empate 0-0 ante Crystal Palace como local, mientras que los Hammers necesitan urgentemente levantar cabeza después de sufrir una dura goleada 3-0 ante Sunderland en su debut liguero, resultado que ya puso bajo presión al técnico Graham Potter.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan West Ham United y Chelsea, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan West Ham United y Chelsea?

El partido entre West Ham United y Chelsea por la segunda fecha de la Premier League se jugará este viernes 22 de agosto de 2025, a partir de las 16 (hora argentina) en el London Stadium de Londres. El encuentro será transmitido en vivo por Disney+ para toda Latinoamérica, tanto en televisión como vía streaming.

El conjunto de Enzo Maresca llega a este duelo tras protagonizar uno de los debuts más decepcionantes de la jornada inaugural al empatar 0-0 como local ante Crystal Palace. Los Blues tuvieron serias dificultades para generar ocasiones de gol y solo inquietaron al arquero rival Dean Henderson en una ocasión clara durante todo el partido, con un remate sin mayor peligro de Liam Delap en los minutos finales.

Las expectativas en Chelsea eran altas después de una pretemporada exitosa que incluyó la conquista de la Conference League y la Copa Mundial de Clubes, además de haber logrado la clasificación a la Champions League en la última jornada de la temporada anterior. Sin embargo, el rendimiento mostrado ante Palace generó dudas sobre la capacidad del equipo para pelear por el título, especialmente considerando que tienen por delante tres derbis londinenses consecutivos ante West Ham, Fulham y Brentford.

La presión sobre Enzo Maresca aumentará considerablemente si el equipo no logra mostrar una mejora sustancial en el aspecto ofensivo, ya que los Blues buscarán evitar firmar dos encuentros consecutivos sin marcar goles al inicio de una temporada liguera por primera vez desde la campaña 1995-96. El técnico italiano cuenta con el regreso de Nicolás Jackson, quien cumplió una suspensión de tres partidos que se extendió desde la temporada anterior.

Por su parte, el West Ham United atraviesa un momento crítico después de ser goleado 3-0 por Sunderland en el Stadium of Light, un resultado que expuso las debilidades tácticas y estructurales que arrastra el equipo desde la temporada pasada. La actuación de los Hammers fue tan pobre que las casas de apuestas redujeron drásticamente las probabilidades de descenso del club tras solo una jornada disputada.

Graham Potter se encuentra bajo una presión intensa después de no lograr generar entusiasmo en la afición desde su llegada en la segunda mitad de la temporada anterior. El técnico inglés tuvo una pretemporada completa para implementar su filosofía de juego, pero el equipo parecía haber retrocedido en lugar de progresar, especialmente considerando que ganaron solo uno de sus últimos ocho partidos como local en la Premier League en la campaña anterior.

El historial reciente favorece claramente al Chelsea, que ha ganado los últimos tres enfrentamientos directos entre ambos equipos. Sin embargo, los Blues no logran victories consecutivas como visitantes ante West Ham desde hace 11 años y han ganado solo tres de sus últimos 11 partidos en el London Stadium, lo que podría dar esperanzas al conjunto local de conseguir un resultado positivo en este derbi londinense.

Formaciones probables de West Ham United y Chelsea

El técnico del West Ham United, Graham Potter, se ve obligado a realizar cambios significativos en su once inicial tras la decepcionante actuación ante Sunderland. Callum Wilson, quien ingresó desde el banco en el debut, podría hacer su primera aparición como titular desde su llegada al club. El experimento de utilizar a Guido Rodríguez y James Ward-Prowse como dupla de mediocampo defensivo difícilmente continúe, por lo que Tomás Soucek, Edson Álvarez y Andy Irving aparecen como candidatos a ocupar esos lugares.

Los Hammers aún no han conseguido un reemplazo para Mohammed Kudus, quien se marchó del club, y Crysencio Summerville sigue lesionado, por lo que gran parte del peso ofensivo recaerá en Jarrod Bowen. El atacante inglés fue una de las figuras del equipo la temporada pasada con 13 goles y 8 asistencias en Premier League, y necesitará estar en su mejor nivel para darle profundidad al ataque de Potter.

En el caso del Chelsea, Enzo Maresca tiene algunas dudas en la defensa debido a las lesiones de largo plazo de Levi Colwill, Benoît Badiashile y Tosin Adarabioyo. Esta situación obligó al técnico italiano a apostar por Josh Acheampong junto a Trevoh Chalobah en la zaga central ante Crystal Palace, ya que Wesley Fofana aún no se encuentra completamente recuperado de sus problemas físicos.

En el mediocampo, Romeo Lavia permanecerá ausente debido a otro problema menor, continuando con los inconvenientes físicos que marcaron su campaña 2024-25. En ataque, João Pedro mantendrá su lugar como referencia ofensiva tras su buen rendimiento ante Palace, especialmente considerando que ha marcado seis goles contra West Ham a lo largo de su carrera, convirtiéndose en su víctima favorita. Nicolás Jackson regresa tras cumplir su suspensión y competirá por un lugar en el once inicial.

Probable formación de West Ham United: Mads Hermansen; Jean-Clair Todibo, Max Kilman, Nayef Aguerd; Aaron Wan-Bissaka, Edson Álvarez, Tomás Soucek, Mory Diouf; Jarrod Bowen, Callum Wilson, Lucas Paquetá.

Probable formación de Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Josh Acheampong, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer, Estêvão Willian; João Pedro.

West Ham United vs Chelsea: Ficha técnica