Por qué no juega Raphinha en Barcelona vs. Brujas por la Champions League

Por qué no juega Raphinha en Barcelona vs. Brujas, por la UEFA Champions League.

Barcelona de España disputará este miércoles la cuarta jornada de la UEFA Champions League ante Brujas de Bélgica con una baja de peso. Se trata nada menos que de Raphinha, el talentoso brasileño surgido en Vitória, que no podrá estar presente en el equipo del alemán Hansi Flick en condición de visitante.

El motivo de la ausencia de Raphinha es que aún no se recuperó de la lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. Si bien el plan del cuerpo técnico era que el zurdo regresara a las canchas ante el Real Madrid, el pasado 26 de octubre, el jugador sintió una molestia en la pierna tres días antes del Derby español y, desde allí, acumuló problemas en la zona afectada. Todo indica que el astro sudamericano se resintió.

Cabe resaltar que el último encuentro oficial del exjugador de Sporting de Lisboa y Leeds United fue el 25 de septiembre, cuando el conjunto catalán derrotó 3 a 1 al real Oviedo por La Liga. A partir de allí, el delantero comenzó a arrastrar problemas físicos en el muslo que, hasta el momento, no pudo recuperar.

Según informó la prensa catalana, el reemplazante del futbolista del seleccionado "Verdeamarelho" será el español Ferran Torres, quien viene ocupando su lugar desde que salió del equipo. El exjugador del Valencia y Manchester City jugará como centrodelantero, mientars que Lamine Yamal y Marcus Rashford serán los extremos. La buena noticia que tuvo Flick a comienzos de semana es el retorno a de Robert Lewandowski, que superó una lesión física y ocupará un lugar en el banco de los suplentes tras varias semanas de inactividad.

Consultado sobre el nivle de su equipo, el estratega teutón aseveró: "No se puede comparar el Barça de este año con el del año pasado debido a las lesiones, pero cree que trabajan en encontrar su mejor versión y adaptar el estilo a los futbolistas que tengo disponibles, porque Raphinha, Lewy y Lamine estaban al cien por cien la temporada pasada y ahora están volviendo de las lesiones”. El "Barca" ocupa la posición 12° de la Champions League con 6 puntos, luego de dos victorias y una derrota, que fue como local frente al París Saint Germain, campeón de la pasada edición de la "Orejona", cuando derrotó en la final a Inter de Milán.

Formacion probable del Barcelona vs. Brujas, por la Champions League

Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Marc Casadó, Frenkie de Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford. Entrenador: Hans-Dieter Flick.

Formación probable del Brujas vs. Barcelona

Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Brandon Mechele, Joel Ordóñez; Joaquin Seys, Aleksandar Stanković, Hans Vanaken; Carlos Forbs, Cisse Sandra, Nicolò Tresoldi y Christos Tzolis. Entrenador: Nicky Hayen.

Barcelona vs. Brujas: hora del partido, dónde verlo por TV y streaming

El encuentro entre Brujasy Barcelona se disputará en el estadio Jan Breydel el miércoles 5 de noviembre a partir de las 17 horas (Argentina), con el arbitraje del inglés Anthony Taylor, y se podrá observar a través de ESPN o ESPN 2 (resto de Sudamérica), como también por la plataforma streaming de Disney+, Telecentro Play, Cablevisión Flow y DGO.