Manchester City vs. Borussia Dortmund por Champions League: hora, TV en vivo y streaming

Manchester City vs Borussia Dortmund por Champions League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Manchester City recibirá a Borussia Dortmund este miércoles en el Etihad Stadium, en un duelo crucial por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. El sexto se enfrentará al séptimo en una batalla donde ambos equipos llegan con siete puntos, aunque los alemanes los superan por diferencia de goles. El encuentro tendrá un condimento especial: el reencuentro de Erling Haaland con su exclub, donde anotó 86 goles en 89 partidos, y donde los Citizens mantienen un récord perfecto de 11 victorias consecutivas en casa contra equipos alemanes.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Manchester City y Borussia Dortmund, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Manchester City y Borussia Dortmund?

El partido entre Manchester City y Borussia Dortmund por la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League se jugará este miércoles 5 de noviembre de 2025, a partir de las 17 horas de Argentina en el Etihad Stadium de Manchester. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será el polaco Szymon Marciniak.

El conjunto de Pep Guardiola llega a este compromiso ubicado en la séptima posición de la tabla con siete puntos tras tres partidos disputados. Los Citizens han enfrentado a rivales de renombre europeo como Napoli, Monaco y Villarreal, cosechando dos victorias y un empate. Sin embargo, con seis goles anotados en total, son el equipo con menor producción ofensiva entre los doce primeros clasificados de la fase de liga.

Manchester City viene de derrotar por 2-0 tanto a Napoli como a Villarreal, además de protagonizar un vibrante empate 4-4 ante Monaco. A pesar de anotar múltiples goles en cada partido de la Champions, el equipo ha estado enfocado en corregir algunos tropiezos domésticos recientes. En la última semana consiguieron dos victorias consecutivas por 3-1 ante Swansea City y Bournemouth, tras caer en su visita a Aston Villa.

En la Premier League, los dirigidos por Guardiola se ubican en la segunda posición de la tabla, aunque a seis puntos del líder Arsenal. El rendimiento de Erling Haaland ha sido clave en este inicio de temporada: el noruego se unió a dos leyendas del Liverpool en un exclusivo club goleador tras marcar un doblete contra Bournemouth el pasado domingo. El delantero escandinavo tendrá una motivación extra este miércoles al enfrentarse al Dortmund, club donde brilló antes de su llegada al Etihad.

Los Citizens mantienen un récord inmaculado en competiciones europeas cuando reciben a equipos alemanes en casa, con 11 victorias consecutivas. Particularmente contra el Borussia Dortmund, el Manchester City nunca ha perdido en el Etihad Stadium, habiendo ganado los últimos dos enfrentamientos en este escenario por 2-1, tanto en 2021 como en 2022. En aquel último partido, fue precisamente Haaland quien anotó el gol de la victoria para los Citizens.

Por su parte, Borussia Dortmund de Niko Kovac llega a este encuentro en el sexto puesto con la misma cantidad de puntos que el City, pero con una diferencia de goles marginalmente superior. Los alemanes han protagonizado uno de los comienzos más espectaculares de la Champions League en términos ofensivos, anotando al menos cuatro goles en cada uno de sus tres partidos disputados hasta el momento.

El BVB empató 4-4 con Juventus en un partido vibrante, luego goleó 4-1 al Athletic Bilbao y más recientemente venció 4-2 al Copenhagen en la capital danesa. En este último encuentro, Felix Nmecha anotó un doblete mientras que Jobe Bellingham aportó dos asistencias. Esta racha de cuatro goles en tres partidos consecutivos de Champions League es un hito histórico para el club alemán, que nunca antes había logrado semejante hazaña en la competición.

Con 12 goles anotados en la fase de liga, el Dortmund comparte el segundo lugar en la tabla de goleadores junto al Bayern Munich, quedando apenas por debajo de los 13 del Paris Saint-Germain. Curiosamente, este poderío ofensivo contrasta con su rendimiento en la Bundesliga, donde han marcado solamente un gol en sus últimos tres partidos contra Koln, Eintracht Frankfurt y Augsburg, aunque ese único tanto fue suficiente para ganar los tres encuentros. El partido ante Frankfurt fue definido por penales tras un empate 1-1 en la DFB-Pokal.

Los finalistas de la Champions League 2023-24 han encontrado el camino al gol en todos sus partidos como visitantes en la temporada 2025-26 y, de manera interesante, también han marcado en sus tres visitas previas al Etihad Stadium. Sin embargo, esas visitas en 2021 y 2022 terminaron con derrotas por 2-1 para los alemanes, un resultado que buscarán revertir en esta ocasión para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación directa a los octavos de final.

Formaciones probables de Manchester City y Borussia Dortmund

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, John Stones, Rúben Dias, Rayan Ait-Nouri; Enzo Gonzalez; Savinho, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku; Erling Haaland.

Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, John Stones, Rúben Dias, Rayan Ait-Nouri; Enzo Gonzalez; Savinho, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku; Erling Haaland. Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini; Yan Couto, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Ludwig Svensson; Karim Adeyemi, Maximilian Beier; Serhou Guirassy.

El técnico de Manchester City, Pep Guardiola, tiene prácticamente a toda su plantilla disponible para este encuentro decisivo. La única baja confirmada es la de Mateo Kovacic, quien sufre una lesión en el tobillo que lo mantendrá fuera de acción durante varios meses según ha confirmado el entrenador español. Tanto Erling Haaland como el ganador del Balón de Oro 2024, Rodri, superaron sus molestias físicas y estuvieron disponibles para el partido ante Bournemouth, por lo que se espera que ambos sean titulares este miércoles.

El delantero noruego, quien fue sustituido antes de poder completar su hat-trick el pasado domingo, se reencontrará con el club donde se convirtió en una estrella mundial. Haaland anotó un impresionante registro de 86 goles en apenas 89 apariciones con la camiseta del Dortmund, y fue el responsable del gol que le dio la victoria al City en el último enfrentamiento entre ambos equipos en 2022. Guardiola podría considerar una advertencia: Bernardo Silva está en riesgo de perderse el siguiente partido de Champions si recibe una tarjeta amarilla en este encuentro.

Por el lado de Borussia Dortmund, Niko Kovac ha recibido un duro golpe con la confirmación de que el capitán Julian Brandt no podrá participar debido a un problema muscular. Además, Niklas Sule tampoco se ha recuperado a tiempo de su lesión en el dedo del pie. Sin embargo, hay buenas noticias con el regreso de Nico Schlotterbeck, quien está completamente recuperado y disponible para el encuentro. El joven Julien Duranville continúa su rehabilitación de una lesión en el hombro y ya ha vuelto a entrenar con el equipo Sub-23 del club.

Con Schlotterbeck nuevamente disponible, se espera que el defensor alemán recupere su lugar en la titular, lo que relegaría al banco al central Aaron Anselmino, quien está cedido por el Chelsea. En el mediocampo, las dos asistencias de Jobe Bellingham en el partido ante Copenhagen podrían ser suficientes para que el exjugador del Sunderland desplace de la alineación inicial al veterano Pascal Gross. El técnico croata deberá encontrar soluciones creativas para suplir la ausencia de su capitán Brandt en un partido de tanta trascendencia.

Manchester City vs. Borussia Dortmund: ficha técnica