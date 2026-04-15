Arsenal vs. Sporting Lisboa por Champions League: cuándo juegan, formaciones, cómo ver en vivo y toda la previa

Arsenal tiene la oportunidad de alcanzar las semifinales de la Champions League por segundo año consecutivo cuando reciba a Sporting de Lisboa este miércoles en el Emirates Stadium, con la ventaja de haber ganado 1-0 en el partido de ida en Portugal. Los Gunners, que atraviesan un momento irregular en la Premier League con tres derrotas en sus últimos cuatro compromisos, buscarán asegurar su clasificación ante un equipo portugués que históricamente ha mostrado grandes dificultades para remontar eliminatorias después de perder el primer partido como local.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Arsenal y Sporting de Lisboa, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Arsenal y Sporting Lisboa?

El partido entre Arsenal y Sporting Lisboa por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League se jugará este miércoles 15 de abril de 2026, a partir de las 16 horas (hora argentina) en el Emirates Stadium de Londres. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow. El árbitro principal del partido será el francés François Letexier.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta llega a este compromiso tras caer 2-1 ante Bournemouth en la Premier League durante el fin de semana, un resultado que permitió al Manchester City acercarse a seis puntos en la cima de la tabla, con un partido menos disputado. Esta derrota representó la tercera caída de los Gunners en sus últimos cuatro partidos, una racha preocupante considerando que en sus primeros 49 encuentros de la temporada habían perdido apenas tres veces.

A pesar de este tropiezo doméstico, el Arsenal mantiene una sólida estadística en eliminatorias europeas cuando gana el partido de ida como visitante. Los londinenses han avanzado en 17 de sus últimas 18 series continentales en las que se impusieron en el primer partido fuera de casa, un dato que refuerza su favoritismo para sellar la clasificación este miércoles.

El equipo de Arteta también cuenta con un excelente registro contra equipos portugueses en el Emirates Stadium, donde acumula ocho partidos sin conocer la derrota ante rivales de Portugal en competiciones europeas, con seis victorias y dos empates en ese lapso. Si el Arsenal evita la derrota en este duelo, alcanzaría las semifinales de Champions League por segundo año seguido, algo que nunca antes había logrado en su historia.

Por su parte, el Sporting Lisboa llega a este encuentro después de vencer 1-0 al Estrela Amadora en la Primeira Liga, su tercer triunfo consecutivo en el campeonato portugués. El gol de Daniel Bragança fue suficiente para mantener a los Leones a cinco puntos del líder Porto, aunque con un partido más disputado.

El conjunto que dirige Rui Borges enfrenta un desafío estadístico monumental, ya que nunca en su historia ha logrado remontar una eliminatoria europea después de perder el partido de ida por un gol en casa. Más aún, los verdiblancos han caído eliminados en 13 de sus últimas 14 series continentales tras perder el primer partido como locales por cualquier marcador, con la única excepción del Brondby en los playoffs de la Europa League 2010-11.

Sin embargo, el Sporting demostró en el partido de ida que puede complicarle la vida al Arsenal. Los portugueses sometieron al arquero David Raya a una intensa tarde de trabajo en el Estadio José Alvalade, donde marcaron cinco goles en la fase de grupos de esta Champions League. Además, los visitantes cuentan con un antecedente favorable reciente ante los Gunners: la victoria por penales en los octavos de final de la Europa League 2022-23.

Formaciones probables de Arsenal y Sporting de Lisboa

Arsenal: David Raya; Benjamin White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié; Christian Norgaard, Declan Rice; Noni Madueke, Eberechi Eze, Leandro Trossard; Viktor Gyokeres.

Sporting Lisboa: Rui Silva; Georgios Vagiannidis, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Maximiliano Araújo; Daniel Bragança, Morten Hjulmand; Geny Catamo, Francisco Trincão, Geovany Quenda; Luis Suárez.

El técnico del Arsenal, Arteta, arrastra varias dudas para este encuentro decisivo. Martin Odegaard, Riccardo Calafiori, Bukayo Saka, Jurrien Timber y Declan Rice se encuentran en evaluación y son dudas para el compromiso. Mikel Merino es la única baja confirmada debido a una lesión en el pie.

En el mediocampo, se espera que Arteta opte por dar descanso a Martin Zubimendi, quien lució agotado en la derrota ante Bournemouth, y lo reemplace con Christian Norgaard como volante de contención. Tanto Norgaard como Zubimendi corren el riesgo de perderse el partido de ida de una eventual semifinal si reciben tarjeta amarilla este miércoles.

En el ataque, Gabriel Martinelli y Kai Havertz, héroes del gol agónico en Lisboa, no repitieron su rendimiento desde el inicio contra Bournemouth, por lo que Eberechi Eze y Leandro Trossard podrían regresar al once titular. El regreso de Piero Hincapié en defensa también está confirmado tras recuperarse antes de lo esperado.

Por el lado del Sporting Lisboa, Borges recupera una pieza fundamental en el mediocampo con el regreso de Morten Hjulmand, quien se perdió el partido de ida por acumulación de tarjetas amarillas. El danés volverá a ocupar su lugar habitual junto a Daniel Bragança en el centro del campo.

Los verdiblancos tienen tres bajas confirmadas para este compromiso: los atacantes Fotis Ioannidis (lesión ligamentaria) y Luis Guilherme (tobillo), más el lateral derecho Ivan Fresneda, quien quedó fuero por problemas físicos. En ataque, Luis Suárez liderará la ofensiva portuguesa después de que se confirmara que la tarjeta amarilla que parecía haber recibido en el partido de ida fue un error administrativo.

Arsenal vs. Sporting Lisboa: ficha técnica