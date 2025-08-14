Celta vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

En la primera jornada de la Liga, el duelo entre los Celestes y el Geta se jugará el próximo domingo 17 de agosto, desde las 12:00 (hora Argentina), en el estadio el Estadio de Balaídos.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el marcador favoreció a Celta con un marcador de 1-2.

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga

Fecha 2: vs Mallorca: 23 de agosto - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Betis: 27 de agosto - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Villarreal: 31 de agosto - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Girona: 14 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga

Fecha 2: vs Sevilla: 25 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Valencia: 29 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Real Oviedo: 13 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Getafe, según país