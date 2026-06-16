Canadá se enfrenta a Qatar con la mirada puesta en el liderato de un grupo muy parejo en el Mundial

Vista general durante el empate 1-1 entre Qatar y Suiza en el Mundial

Canadá ​y Qatar se enfrentarán el jueves en un Grupo B muy parejo, lo que prepara un choque ‌apasionante en Vancouver donde ‌la victoria permitiría a cualquiera de los dos equipos obtener tres puntos vitales y adelantarse en la clasificación del Mundial.

Canadá, coanfitriona del evento, llega tras empatar 1-1 con Bosnia y Herzegovina en Toronto y puede esperar un fuerte apoyo una vez más en Vancouver, tras haber disfrutado ​de un ruidoso ⁠respaldo en su partido inaugural en un país normalmente ‌apasionado por el hockey sobre hielo.

Qatar, anfitrión en ⁠2022, también comenzó con un empate ⁠1-1 contra Suiza en California. El estadio BC Place ya ha demostrado su entusiasmo por el torneo, atrayendo a una ⁠gran multitud para ver el triunfo de Australia ​2-0 sobre Turquía, y se espera que ‌proporcione un ambiente vibrante mientras ‌el local busca la victoria.

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A pesar de que no ⁠ha ganado en un Mundial, Canadá parte como favorita. El delantero Jonathan David, máximo goleador histórico de la selección, querrá tener un papel más importante tras el gol ​de Cyle ‌Larin, quien entró como suplente en el primer partido.

El estado físico del capitán y lateral izquierdo Alphonso Davies sigue siendo una preocupación para Canadá debido a un problema en los isquiotibiales, lo que obliga ⁠al DT Jesse Marsch a tomar una decisión clave en cuanto a la selección del equipo.

El defensa Joel Waterman también espera jugar. Permaneció en el banquillo en el partido inaugural, pero un partido en su ciudad natal tendría un significado especial.

Para Qatar, conseguir credibilidad en la Copa del Mundo ha sido ‌difícil. El equipo llegó a este torneo sin haber ganado seis partidos entre las ediciones de 1986 y 2022.

Sin embargo, ya ha mejorado su actuación de la campaña de 2022, cuando terminó último sin sumar puntos, y ahora tiene la ‌oportunidad de ganar impulso con otro resultado positivo.

"El grupo está muy abierto, queremos ser los primeros del grupo, nuestro objetivo nunca ‌ha cambiado. El ⁠jueves tenemos un partido importante contra Qatar, y después tenemos que intentar ganarle a Suiza. ​Vamos a intentar conseguir los seis puntos y pasar a la siguiente ronda", dijo Waterman a periodistas

Con información de Reuters