De Miñaur pide una temporada más corta y Ruud lamenta fuerte presión para jugar

Abierto de Francia

Un agotado Álex de Miñaur se despidió el jueves del Abierto de Francia y pidió que se acorte el calendario tenístico, advirtiendo de que si no se toman medidas pronto, los jugadores podrían agotarse física y mentalmente.

La temporada arrancó en diciembre con el torneo por equipos mixtos de la United Cup, 33 días después de que concluyeron la finales de la Copa Davis en España, y la naturaleza agotadora del circuito ha sido objeto de críticas en los últimos años.

"Nadie tiene una solución", dijo De Miñaur tras caer en segunda ronda en cinco sets ante Alexander Bublik. "Pero la solución es sencilla: se acorta el calendario, ¿no? Lo que no es normal es que en los últimos tres o cuatro años haya tenido dos días libres después de la Copa Davis y haya ido directamente a la pretemporada, directamente a la nueva temporada otra vez".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Una vez que empiezas, no terminas hasta el 24 de noviembre. Así que no se acaba nunca. "La solución es acortarlo, porque lo que va a ocurrir es que las carreras de los jugadores van a ser cada vez más cortas porque se van a agotar mentalmente. Hay demasiado tenis", agregó.

El dos veces finalista del Abierto de Francia Casper Ruud dijo tras su inesperada eliminación el miércoles que el sistema de clasificación de la ATP es una competencia feroz y que los jugadores se ven obligados a participar en los eventos obligatorios del circuito masculino aunque estén lesionados.

"Es como una carrera de ratas en lo que respecta a la clasificación", comentó. "Te ves obligado a jugar con ciertas reglas que la ATP ha establecido con los eventos obligatorios. Sientes que pierdes mucho si no te presentas y juegas (...) los castigos son bastante duros, en términos de que todos los demás jugarán, ganarán puntos, y tú no".

Ruud también indicó que la bonificación de fin de año de un jugador se recorta un 25% si se pierde un evento obligatorio. Reuters se puso en contacto con la ATP para hacer comentarios.

"Si no juegas un evento obligatorio te recortan el 25% de la bonificación de fin de año", dijo. "Están obligando a los jugadores a presentarse lesionados o enfermos, o lo que sea, cuando eso no me parece muy justo".

(Reporte adicional de Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)