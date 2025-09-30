"Te aviso": la advertencia al titular de Boca tras un mal partido ante Defensa

Brian Aguirre podría salir del once de Boca

La derrota de Boca frente a Defensa y Justicia en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura expuso una serie de falencia que parecían haber sido pulidas en partidos anteriores. Esto provocó que un jugador se lleve un reto bastante particular, debido a que su rendimiento despertó varios comentarios de enojo en las redes y dar lugar una salida del once titular.

Uno de los jugadores que despertó el enojo de los hinchas y que fue reemplazado en el segundo tiempo porque no le estaba dando respuestas a Claudio Úbeda fue Brian Aguirre. Sus estadísticas señalan que perdió el balón 10 veces, lo tocó en 30 ocasiones y tan solo ganó un duelo de los cuatro que disputó. Un aporte que pasó desapercibido y que le generó al cuerpo técnico la idea que era el momento de usar a Kevin Zenón en el partido.

“Aguirre tuvo una tardecita, mamita… Brian metete porque te van a sacar, te aviso. Perdió cosas, confianza, no sé qué perdió, pero en estos últimos tres partidos, no mostraron al Aguirre que había arrancado en aquel miniciclo donde Boca empezaba a ganar”, arrancó Cristian Traverso en un vivo que hizo por su canal de YouTube. "Les aviso que estoy fastidioso, me acelero", agregó.

Luego, el ex defensor continuó con su relato de lo que observó en Florencio Varela y le realizó una advertencia general al plantel del Xeneize. "No se relajen porque hay cosas que se pueden defender y otras cosas que no. Tres partidos con tres rivales ganables, ahora estos partidos de estos famosos miniciclos sacamos dos puntos y estamos abajo de Argentinos abajo en la Anual. No le demos de comer a todos”, culminó.

¿Cómo está Boca en la tabla anual?

De cara a la temporada 2026, Boca se encuentra obligado a sumar la cantidad de puntos que sea necesaria para clasificarse a la Copa Libertadores. Esto es producto de que se trata de la única vía que tiene a su alcance. También está la chance de conquistar el Torneo Clausura, pero en el medio debe dejar varios equipos en el camino. Mientras que la primera opción lo lleva a casi depender de lo que haga en la cancha.

De momento, la tabla anual expone que Rosario Central y River ingresan de manera directa a la fase de grupos del certamen internacional. En tanto que Argentinos Juniors se quedó con el tercer escalón, pero arrancará su participación desde la segunda instancia del repechaje. Por la derrota frente a Defensa y Justicia es que se dieron estos cambios y que Boca haya quedado en puestos de Copa Sudamericana.

Si bien, restan fechas para el final de la fase de grupos del Clausura, Boca no puede descuidarse porque su clasificación de la Copa Libertadores podría llegar a comprometerse de gran manera. Al punto que pasaría a depender de otros o conformarse con otro año más sin participar del certamen.