Brasil jugará con Corea del Sur y Japón en octubre como preparación al Mundial 2026

Foto de archivo del delantero de Brasil Vinicius Junior celebrando con sus compañeros tras marcar ante Paraguay por la eliminatoria sudamericana

La selección de Brasil jugará frente Corea del Sur y Japón en partidos amistosos en octubre como parte de su preparación para el Mundial 2026, informó el martes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Los pentacampeones del mundo se enfrentarán a Corea del Sur en Seúl el 10 de octubre y a Japón en Tokio cuatro días después.

Brasil ya tiene asegurada su plaza en el Mundial 2026, y se enfrentará a Chile y Bolivia el mes que viene en sus dos últimos partidos de la eliminatoria sudamericana.

"Después de los amistosos frente Corea del Sur y Japón, nuestro plan es jugar ante selecciones africanas en noviembre y equipos europeos de primer nivel en marzo y junio de 2026", dijo el coordinador general de la CBF, Rodrigo Caetano.

"Entendemos que enfrentarnos a diferentes estilos de fútbol de todo el mundo nos aportará una valiosa experiencia y desafíos que podríamos encontrar en el Mundial", añadió.

El entrenador Carlo Ancelotti dijo que espera que los partidos le ayuden a entender mejor las características y personalidades de los jugadores de cara al torneo de 48 equipos que se celebrará el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México.

El italiano, de 66 años, se hizo cargo de Brasil en mayo, tras una exitosa etapa en el Real Madrid.

Con información de Reuters