Puma al acecho: Fernando Martínez expone su título de campeón mundial en Estados Unidos

El boxeador argentino Fernando "Puma" Martínez pelea el próximo sábado 24 de junio en Estados Unidos y expondrá su título de campeón mundial de la categoría supermosca.

El boxeador argentino Fernando Martínez peleará el próximo sábado 24 de junio en Estados Unidos y expondrá su título supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El "Puma", como se conoce al joven porteño, está ante la posibilidad de demostrar nuevamente que está en el primer nivel siendo el único argentino campeón del mundo y no tendrá a un rival fácil enfrente. Como sucedió en sus últimos dos compromisos, el púgil que tratará de vencerlo será de origen asiático.

Tras dos victorias de manera consecutiva contra el filipino Jerwin Ancajas -en la primera le arrebató el cinturón-, se medirá contra otro deportista de la misma nacionalidad. Se trata del invicto Jade Bornea, quien llega a este compromiso con 18 éxitos en su haber (12 por KO) y ningún empate. Sin dudas, el apodado el "Huracán" significará otro combate complicado para el oriundo de la Boca que viene de dos triunfos contundentes por la vía de las tarjetas.

El argentino promovido por la empresa Chino Maidana Promotions ya viajó rumbo a Estados Unidos para prepararse con todo para el duelo a disputarse en The Armory. Bornea es el retador obligatorio a esta corona por la FIB y su recorrido llama la atención. Más allá de las numerosas victorias por KO, varias de ellas fueron ante boxeadores de récord negativo. Claro que, esto no es una ventaja para Martínez ni mucho menos, ya que tendrá que salir a pelear y dar lo mejor como lo hizo ante Ancajas.

Lo positivo para el "Puma" es que ganar este cruce será un paso más para alcanzar la pelea soñada donde podrá ser campeón absoluto con los títulos de la FIB, la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Desde la mencionada promotora saben que no será fácil, pero el argentino ya demostró que está a la altura de pelear con los mejores y no se achica. Mucho menos en cuestiones económicas, por la que tanto él como el "Chino" Maidana se quejaron cuando comenzaron las negociaciones para pelear contra Bornea.

La bronca del Chino Maidana y Fernando Martínez

"Quiero defender a mi boxeador, el 'Puma' Fernando Martínez. Estamos muy disconformes con el contrato de la pelea que se va a llevar a cabo el 24 de junio frente a Bornea en Estados Unidos. Sabemos que el 'Puma' como 'Chocolatito' (Román González), y el 'Gallo' (Francisco Estrada) son pesos chicos, pero han dado muy buen espectáculo y se merecen una buena bolsa. Han tenido problemas ellos también y nosotros queremos reivindicar a los pesos chicos. Aguante el boxeo, estamos negociando y ojalá que lleguemos a un buen acuerdo", lanzó Marcos Maidana.

El "Puma" anticipó la noticia horas antes y sostuvo: "Quiero contarles que ya me dieron fecha para el 24 de junio, ya está confirmada, pero quiero contarles que mi equipo, mi promotora y yo no estamos conformes con la paga de esta pelea, es mandatoria y la vamos a dar igual porque tengo que defender mi título, voy a dar lo mejor de mí y me estoy preparando a morir, pero estamos muy insatisfechos por esta pelea porque no pagan nada, no pagan lo que corresponde pero voy a seguir luchando por ustedes, por mi familia y porque quiero comprarle la casa a mi vieja y a mí. Voy a luchar para dejar a la Argentina en lo más alto, es mi sueño y quiero quedar en la historia. Que nos desvaloricen así no me gusta nada, le hacen mal al boxeo".