Ismael Flores: el boxeador misionero que hace su carrera en España, noqueó y va por un título mundial

Boxeo: es misionero, hizo su carrera en España y va por un título del mundo

Un boxeador argentino que reside en España fue noticia el pasado sábado 4 de octubre con un triunfo por KO que lo posiciona de cara a pelear por un título del mundo de boxeo. Se trata del misionero Ismael Flores, quien en el Pabellón Municipal de Badía del Valles le ganó por la vía rápida en el noveno asalto al mexicano Oliver Quintana Sánchez para defender con éxito su cinturón iberoamericano superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). De esta manera, el nacido en Campo Grande se encamina a algo aún más importante en su carrera.

Conocido como "El Terrible", forma parte del Team Solé y ante miles de espectadores protagonizó un nuevo nocaut para acercarse al sueño de todo púgil. Por supuesto, su categórica victoria antes del límite no pasó para nada inadvertida entre los fanáticos de la disciplina en el mencionado país europeo y también tuvo impacto en Argentina. Si bien nunca combatió como profesional en nuestra tierra, sí lleva la sangre argentina en las venas y puede hacer historia en el deporte de los puños.

Ismael "Terrible" Flores, el boxeador argentino radicado en España que sueña con ser campeón del mundo

El triunfo del oriundo de Misiones por KO en el noven asalto significó la segunda defensa de su título iberoamericano, el cual ganó en diciembre del año pasado y expuso por primera vez en marzo de este año. En ambos compromisos se impuso por la vía del cloroformo en el segundo round y esta vez ganó por la misma vía contra un rival que le batalló aún más arriba del cuadrilátero. Claro que, las tres veces que cayó en el capítulo definitivo fueron determinantes para el resultado final de la contienda. A su vez, hubo cabezazos y resbalones durante la pelea que atrasaron aún más la definición.

Ismael Flores, boxeador argentino que brilla en España y sueña con un título del mundo

Desde su debut como profesional en suelo español en junio del 2021 contra el cubano Alberto Martín, Ismael Flores lleva un total de 17 victorias (11 por KO), un empate y una derrota. Esta última se dio contra el local Jorge Fortea, quien además de ser campeón a nivel doméstico también fue retador a otras coronas importantes. Por supuesto, lo sucedido le sumó experiencia al misionero que vive en Cataluña y ahora puede apuntar a un tremendo desafío para su carrera del cual ya habló cuando consiguió el cinturón que hoy ostenta.

Ismael Flores y el paso a paso para ser campeón del mundo de boxeo

El 13 de diciembre del 2024, cuando el "Terrible" rebautizado como "Iron" venció a Alfonso Blanco en el Pabellón Municipal de Badía del Valles, habló minutos después de la victoria y anticipó cuál es su principal objetivo. "Ser campeón del mundo. Sé que hay que seguir con la ayuda de Dios y si quiero llegar a eso tengo que ir pasito a pasito, obstáculo por obstáculo. Sé que con el trabajo diario voy a lograrlo, voy a cumplir ese sueño", esbozó ante miles de almas que disfrutaron de su victoria por KO en el segundo asalto ante el mencionado venezolano.