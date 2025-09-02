Dolor en el boxeo: murió una leyenda que peleó contra Muhammad Ali y fue campeón del mundo

Dolor en el boxeo: murió una leyenda que peleó contra Muhammad Ali

El boxeo está de luto tras la inesperada muerte de una leyenda, que además de combatir en dos ocasiones con Muhammad Ali supo ser campeón del mundo. Si bien no venció al gran referente estadounidense cuando buscó el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sí alcanzó ese cetro por otra entidad menos reconocida. Además, con el paso de los años se midió contra otros púgiles que también dejaron su huella en la disciplina y vivió sus últimos días lejos de los cuadriláteros para fallecer este lunes 1° de septiembre después de permanecer en un sitio para ancianos después de padecer demencia.

Se trata de Joe Bugner, quien nació en Hungría y se desempeñó arriba del ring entre 1967 y 1999. Al poco tiempo de su nacimiento emigró a Gran Bretaña junto a su familia y realizó gran parte de su recorrido en el Reino Unido para luego sellar sus compromisos finales en Australia. En el medio peleó dos veces con "The Greatest", con Joe Frazier y hasta tuvo duelos con argentinos en los que salió victorioso. Sobre el ocaso de su carrera obtuvo el logro más importante para cualquier boxeador a nivel global.

Murió Joe Bugner, exrival de Ali y campeón del mundo

El oriundo de Szoreg, Hungría, terminó su extenso camino en el boxeo con un total de 69 victorias (41 por KO), 13 derrotas y un empate. En febrero de 1973 y junio de 1975 se enfrentó a Ali, quien lo venció en ambas oportunidades y en la segunda de ellas estuvo en juego el título mundial pesado que estaba en poder del estadounidense. Este último se quedó con el triunfo por puntos en decisión unánime y retuvo su corona contra el entonces radicado en Inglaterra que más tarde tendría una chance inmejorable de ser campeón del mundo.

Entre sus principales logros se encuentran el cinturón pesado de Europa, el británico y el de la Commonwealth, pero sin dudas el más valioso fue el que ganó en julio de 1998 poco antes de colgar los guantes. En aquella ocasión en el Carrara Basketball Stadium de Gold Coast, Australia, Bugner venció en el primer asalto a James Smith y se adjudicó la faja mundialista de la WBF (Federación Mundial de Boxeo) de la división pesado. Si bien es un organismo que no es de primera línea en el deporte de los puños, él cumplió su sueño entrando en la historia.

Joe Bugner, exboxeador y rival de Muhammad Ali, murió a los 75 años

Bugner, rival y vencedor de boxeadores argentinos que murió a los 75 años

En total, fueron tres púgiles de nuestro país a los que venció el húngaro radicado en el Reino Unido. El primero fue Eduardo "Gato" Coletti, excampeón argentino pesado que perdió con él en las tarjetas en octubre de 1970. Dos meses más tarde fue el turno de Miguel Ángel Páez, exmonarca argentino en tres categorías y sudamericano, quien cayó por KO técnico en el tercer asalto. Por último, en 1974 peleó con él Alberto Lovell, quien cayó por la vía rápida en el segundo round.