Bosnia busca desprenderse de su reputación de equipo modesto y enfrentar a Suiza de igual a igual

FOTO DE ARCHIVO: Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Canadá vs Bosnia-Herzegovina

Bosnia y Herzegovina está decidida a deshacerse de la idea de que son una selección menor en el ‌Mundial, dijo el jugador clave ‌Nikola Katic a la prensa en la víspera de su partido contra Suiza.

A pesar de eliminar a la cuatro veces campeona del mundo Italia y al favorito Gales en la repesca de clasificación, y luego empatar 1-1 con la coanfitriona Canadá en su partido inaugural, Bosnia sigue siendo subestimada, afirmó Katic el miércoles.

“Después de eso (derrotar a Italia), no ​recibimos el respeto ⁠que merecíamos, porque se habló más de una Italia débil que ‌de una Bosnia fuerte” en los comentarios posteriores al ⁠partido, dijo el defensor central Katic.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El seleccionador ⁠bosnio, Sergej Barbarez, afirmó que su equipo no buscará un empate ante los suizos, pese a su énfasis en una defensa compacta y contraataques ⁠rápidos.

“Mañana (jueves) vamos a jugar por los tres puntos”, dijo Barbarez, ​quien fue una figura destacada para su país ‌y en la Bundesliga en las ‌décadas de 1990 y 2000.

Se convirtió en seleccionador nacional en 2024 ⁠y renovó el plantel, incorporando a más de una docena de nuevos jugadores, lo que permitió al equipo contar con talento y liderazgo experimentados, al tiempo que disfruta de la resiliencia de futbolistas más ​jóvenes.

Barbarez dijo que ‌el empate inicial del Grupo B ante Canadá dio confianza al equipo, ya que enfrentar a un país anfitrión en el primer partido puede ser un desafío emocional para los jugadores jóvenes.

“Por supuesto, había cierta ansiedad, pero diría que era ⁠más una emoción positiva”, señaló Barbarez.

El empate contra Canadá mostró a Bosnia y Herzegovina como un equipo duro que no se intimida ante un rival de ataque veloz.

Barbarez y Katic dijeron que se centrarán en su propio estilo de juego el jueves en lugar de preocuparse por lo que pueda plantear Suiza.

El capitán de Bosnia, Edin Dzeko, de 40 años y máximo ‌goleador histórico del país, será una figura imponente en ataque, en el que previsiblemente será su último Mundial.

Con una sólida estructura defensiva que busca provocar salidas rápidas, la precisión goleadora de Dzeko será vital para las aspiraciones de su equipo el jueves.

Katic elogió a Dzeko, afirmando que no ‌hay palabras suficientes para explicar lo importante que es su presencia en el campo, en los entrenamientos y fuera de ellos.

Barbarez declinó decir si alineará a ‌Dzeko como titular.

Los ⁠periodistas sacaron repetidamente el tema de la victoria sobre Italia, que Barbarez y Katic recordaron con agrado. Bosnia ganó ​4-1 en la tanda de penales tras un empate 1-1 después del tiempo extra.

“Es uno de los partidos que recordaremos siempre”, dijo Barbarez.

Con información de Reuters