Weverton, arquero de Palmeiras, calentó la previa contra Boca: "Ninguna duda"

Weverton, el arquero titular de Palmeiras, calentó la previa frente a Boca por las semifinales de la Copa Libertadores 2023. El pronóstico del portero de la Selección de Brasil.

Weverton, el arquero titular de Palmeiras, calentó la previa contra Boca por las semifinales de la Copa Libertadores 2023. El jugador de 35 años y 1,89 metro se refirió a la sequía personal en los penales, ya que desde noviembre de 2019 que no puede atajar uno durante los 90 minutos. En contraposición con Sergio "Chiquito" Romero, un especialista en la materia, el tercer portero de la Selección de Brasil mantiene una cuenta pendiente con los remates desde los doce pasos.

El mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022 dialogó con los medios de comunicación de su país natal y habló acerca de este tema, que puede resultar clave para definir al ganador de la serie que se cerrará en San Pablo. Del otro lado, Internacional de Porto Alegre y Fluminense de Río de Janeiro también intentarán meterse en la gran final del sábado 4 de noviembre en el estadio Maracaná.

Weverton, arquero de Palmeiras, admitió su déficit en los penales aunque advirtió a Boca: "Voy a agarrar uno"

El experimentado guardavalla, que también brilló en Corinthians y Athletico Paranaense, aseguró que "no hay nada que hacer más que trabajar y prepararte" para mejorar en los disparos desde los once metros. Además, recalcó que "en ese momento son sentimientos", aunque avisó: "Yo estoy tranquilo. Soy un tipo que cree mucho en Dios, pero no creo que Dios vaya a hacer nunca mi parte. Mi parte es trabajar, entrenarme, estudiar al rival, pero llegará un momento en que me bendecirá y voy a agarrar uno. De eso no tengo ninguna duda".

Acerca del contraste con Romero en esta cuestión específica durante los encuentros, el ex Botafogo se sinceró: "Depende de mí no meterme demasiado en esta ola...". Por último, sin demasiadas vueltas, sentenció sobre los casi cuatro años que acumula sin detener una pena máxima en el tiempo regular: "Como deportista no puedo pensar en que todos tengan razón. Tengo que trabajar y creer que algún día atajaré un penal".

Weverton, el tercer arquero de la Selección de Brasil.

Los números de Weverton en Palmeiras

218 partidos oficiales desde 2018.

oficiales desde 2018. 3 campeonatos regionales : 3 torneos paulistas.

: 3 torneos paulistas. 4 títulos nacionales : 2 Brasileiraos, 1 Copa de Brasil y 1 Supercopa de Brasil.

: 2 Brasileiraos, 1 Copa de Brasil y 1 Supercopa de Brasil. 3 trofeos internacionales: 2 Copas Libertadores y 1 Recopa Sudamericana.

Cuándo juegan Boca vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2023