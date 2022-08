Un excompañero de Riquelme en Boca reveló una gran anécdota: "Con el parlante"

Un excompañero de Juan Román Riquelme reveló una gran anécdota acerca de los alocados festejos del ídolo tras el título de la Copa Intercontinental contra Real Madrid en el 2000.

Un excompañero de Juan Román Riquelme en Boca reveló grandes anécdotas vividas junto al actual vicepresidente del club. La etapa del exmediocampista en "El Xeneize" fue gloriosa, con títulos de todo tipo, y algunos de los futbolistas que lo acompañaron en aquel ciclo hablaron públicamente en los últimos días.

Uno de ellos fue Julio Javier Marchant, exvolante polifuncional de 42 años que fue muy utilizado por el entonces entrenador Carlos Bianchi. El santiagueño le brindó una entrevista al portal de noticias Infobae y sacó a la luz algunas de las situaciones que transitó junto a Román.

Marchant reveló una gran anécdota de Riquelme en Boca: "Con el parlante a todo volumen"

En el diálogo con el periodista Lucas Gatti, el exdeportista repasó puntualmente la celebración del plantel por el título de la Copa Intercontinental del 2000 contra Real Madrid obtenida en Tokio, Japón. "El Sapo" contó que “hubo muchos festejos descontrolados" y ejemplificó: "Como saltar arriba de las mesas en la concentración hasta que Bianchi nos mandó a dormir, ya que al otro día teníamos que regresar a la Argentina y en la semana jugábamos contra San Lorenzo por el torneo local".

Con relación al máximo ídolo de la historia de la institución de La Ribera, el exmediocampista recordó que "Román (Riquelme) estaba con el parlante a todo volumen". "De alguna manera teníamos que descargar... Terminamos de cenar, pusimos música, bailamos, hasta que Carlos nos mandó a las habitaciones”, profundizó.

La relación de Marchant con Riquelme

Consultado acerca del vínculo actual con el vice, el santiagueño sostuvo que el mismo es "bueno" y amplió: "Estoy muy agradecido a él porque se me acercaba y me daba consejos". "Eso siempre lo valoré. Riquelme trataba de corregirme cosas. Hemos compartido fuera de la cancha algún asado, me invitó a su casa", señaló.

En su función vigente de relacionista público del nuevo estadio provincial Madre de Ciudades, el ex Racing y Banfield contó: "Como estoy trabajando en Santiago, no pude sumarme al Consejo de Fútbol". Y hasta detalló lo que conversó con Román: "Es más, cuando lo recibí que vino a jugar Boca, tuve una charla con él y me aconsejó. Me dijo: ´No es el momento para que vengas a Boca. Dale con todo y te felicito por tu trabajo en el estadio´. Entendió mi situación y por eso sigo trabajando en mi provincia".

Marchant junto a Battaglia, a Cascini (miembro del Consejo de Fútbol de Boca) y al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Los elogios de Marchant para Bianchi

Acerca del DT que lo llevó a la gloria desde lo profesional, "El Sapo" aseveró que "es un técnico que tenía la facilidad de motivar al plantel" porque allí "no había un futbolista que no quisiera ir a entrenar porque entendía que, si hacia bien las cosas, iba a tener su oportunidad". Entonces, según él, "era una virtud del entrenador que al final quedó demostrada en encuentros puntuales, cuando les daba chances a algunos de mostrarse y ellos sabían aprovecharlas".

Julio Marchant, un ex Boca de Bianchi que fue compañero de Riquelme.

El pronóstico de Marchant a Battaglia antes de Boca vs. Real Madrid: "Le escribí que ganábamos 2-1"

Por último, el ex Unión de Santa Fe y Chacarita repasó acerca de la previa a la final de la Intercontinental: "Le escribí a (Sebastián) Battaglia que ganábamos por 2-1, con un fibrón del japonés Watari." "Jugué a ser adivinador ese día", bromeó con relación al encuentro que terminó con ese mismo resultado gracias al doblete de Martín Palermo.

"En las prácticas previas al encuentro, con Sebastián les firmábamos camisetas a los japoneses presentes", relató. Y cerró: "Un día me quedé con un fibrón que utilicé en la previa al partido para escribirle, en el apoyacabeza del bus, que íbamos a ganar 2-1, cuando nos dirigíamos rumbo al estadio".