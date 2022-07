Un campeón de todo con Boca sufrió el maltrato de la dirigencia de Mauricio Macri

Un histórico campeón con Boca Juniors reveló que sufrió maltrato por parte de la dirigencia comandada por Mauricio Macri durante el 2001. En días complicados para el "Xeneize" entre la renuncia de Sebastián Battaglia y las internas con los distintos futbolistas, el exjugador habló de su experiencia y dio detalles de lo que sucedía en aquellos años de gloria para el club. Hoy, como panelista de un programa deportivo, no se guardó nada.

Se trata del exdefensor Cristian Traverso, que contó cómo vivió esos momentos en el elenco "Azul y Oro" que, más allá de que ganaron varios títulos, el ambiente no era el mejor. A su vez, lo comparó con lo que pasó con Carlos Izquierdoz, quien será suplente ante San Lorenzo luego de la picante reunión con el Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme. Sin dudas, una de las frases que lanzó en su relato incrimina fuertemente al expresidente de la Nación, quien era el mandamás de Boca en dicha época.

"Ustedes se tienen que bañar con agua fría, negros", contó Traverso que les dijeron a él y a sus compañeros en 2001. Es que el conjunto que dirigía Carlos Bianchi estaba ante la posibilidad de ganar una nueva Copa Libertadores, pero antes de jugar la semifinal no cobraron los premios que los directivos les prometieron. El mismo plantel reclamó acerca de esto y, por supuesto, a la dirigencia no le gustó para nada.

"Yo pensaba que los que venían al vestuario eran todos buenos tipos, pero buscaban su plataforma política dentro del club", agregó. Luego del triunfo en la mencionada serie, el primer canto fue directamente para la cúpula de la institución, que no abonaban lo que les correspondía. En ese momento, el exfutbolista comparó el momento actual con lo que vivió y lanzó: "Si estaba Carlos no sucedía, o por lo menos no entraban los periodistas".

"Limpiaron a Izquierdoz", la noticia que estalló en Boca

"Limpiaron a Carlos Izquierdoz del equipo titular de esta mañana. Ibarra no lo puso en el 11 titular. ¿La razón? Una fuerte reunión en la previa del partido con el Consejo de Fútbol. Hubo testigos. Varios", escribió el periodista Martín Arévalo, quien sigue la campaña de Boca Juniors. Además, en un segundo tweet, el movilero aseguró que "Se sacaron chispas". Y agregó: "El 'Ayer nos trataron de perdedores' de Benedetto tenía destinatarios".

Cabe destacar, que Carlos Izquierdoz finalizará su vínculo con Boca el próximo 31 de diciembre del 2022. Si bien tuvo la posibilidad de irse a principios de julio debido a una cláusula en su contrato, el referente del plantel tomó la decisión de seguir seis meses más. Sin embargo, esta situación sembró un interrogante en su futuro dentro de la institución y se desconoce si continuará vistiendo los colores del "Xeneize".