"Soy de River, pero iría a Boca por la hinchada".

Una figura del fútbol argentino sorprendió a todos cuando reveló que, a pesar de ser de River Plate, jugaría en Boca Juniors justamente por la hinchada. Si bien simpatiza por el "Millonario", Ignacio "Nacho" Arce reconoció que no es "de esos termos" y elogió al archirrival. De hecho, no solamente habló muy bien de los seguidores del cuadro "azul y oro" sino también de La Bombonera, su estadio.

Durante la entrevista con el canal de YouTube AFA Estudio, el arquero entrerriano de 33 años que se destaca en Deportivo Riestra llamó la atención con su sincero testimonio. Incluso, realizó un balance de su extensa trayectoria profesional y se refirió al muy buen presente del "Malevo", que se encuentra primero en la Zona B del Torneo Clausura 2025. Por si ello fuese poco, por ahora se coloca cuarto en la tabla de posiciones anual, a apenas tres fechas del final de la temporada regular.

Nacho Arce reveló que es de River pero jugaría en Boca: "Iría por la hinchada"

A pura sinceridad, el ex Unión de Santa Fe y Platense lanzó directamente: "Soy de River, pero no de esos hinchas termos. A Boca me iría por la hinchada, ja". Entre risas, admitió que "uno de chico siempre sueña con esas cosas" y rememoró: "Lo que a mí me pasó en La Bombonera fue un cambio rotundo para mi carrera porque me destaqué muchísimo...”. El debate sobre quién es más grande entre los dos colosos eternos a nivel nacional, en el deporte más popular, estará siempre presente y el guardavalla paranaense se sumó a ello. Incluso, le gustaría defender los tres palos de alguno de los dos clubes sobre el final de su carrera.

En la misma línea, "Nacho" Arce aseveró desde Riestra en el fútbol argentino que el mejor estadio donde jugó fue La Bombonera. Además, aseguró que su mejor atajada fue ante Edinson Cavani y que el mejor delantero que enfrentó fue Darío "Pipa" Benedetto, “cuando estaba en Boca” en la Copa Argentina 2018 y él atajaba en San Martín de Tucumán. Por último, con relación al comportamiento del público en las tribunas, sentenció: “Intento ir paso a paso porque la ansiedad me ha superado y he fallado. Me gustan mucho las hinchadas, y La Bombonera me llamó la atención. Algo te genera, se siente...”.

Nacho Arce, uno de los mejores arqueros del fútbol argentino.

Los números de Nacho Arce en Riestra