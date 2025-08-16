Sorpresa en Boca: los dos lesionados que citó Miguel Ángel Russo para jugar vs. Independiente Rivadavia

Sorpresa en Boca: Russo citó a dos lesionados al duelo vs. Independiente Rivadavia

Boca Juniors visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza por la quinta fecha del Torneo Clausura y buscará volver a la victoria para cortar la larga racha sin victorias. Para este compromiso que tendrá lugar en el Estadio Malvinas Argentinas, Miguel Ángel Russo tomó la contundente decisión de incluir a dos futbolistas que no sumarían minutos en cancha por estar lesionados. Igualmente, el DT los anotó para este encuentro trascendental para el "Xeneize" contra la "Lepra".

Es que el conjunto "Azul y Oro" no gana desde hace 12 partidos y necesita cortar con la estadística que sin dudas complican todo para el entrenador como también para la dirigencia. Las recientes desvinculaciones de Mauricio "Chicho" Serna y Raúl Cascini son muestras de la crisis de la que buscan salir. En cuanto a lo futbolístico, el conjunto comandado por "Miguelo" sabe que sólo le sirve ganar, por eso llamó mucho la atención de darle lugar en la nómina tanto a Ander Herrera como a Tomás "Toto" Belmonte.

Herrera y Belmonte, los convocados por Russo en Boca a pesar de sus lesiones

En principio, el volante español viene de dejar atrás la lesión que lo dejó afuera del Mundial de Clubes en el debut contra Benfica por la que todavía se recupera. Por otro lado, "Toto" tuvo un desgarro hace pocos días y también es parte de la lista del "Xeneize" para jugar contra Independiente Rivadavia. Por otro lado, cabe destacar que Marcelo Saracchi y Cristian Lema no están al igual que Sergio "Chiquito" Romero. Por otro lado, los juveniles Santiago Dalmasso, Camilo Rey Domenech y Mateo Medina también quedaron afuera de la nómina.

De esta manera y teniendo en cuenta los trabajos hechos durante la semana en la previa de este partido, los posibles 11 de Miguel Russo para este duelo serían: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Frank Fabra; Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Carlos Palacios; Edinson Cavani, Miguel Merentiel.

Ander Herrera entre los citados de Boca para jugar vs. Independiente Rivadavia de Mendoza

Los convocados en Boca vs. Independiente Rivadavia de Mendoza

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Defensores . Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Battaglia, Pellegrino, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Frank Fabra.

. Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Battaglia, Pellegrino, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Frank Fabra. Volantes : Leandro Paredes, Milton Delgado, Williams Alarcón, Malcom Braida, Kevin Zenón, Lucas Blondel, Ander Herrera, Ignacio Miramón, Carlos Palacios, Tomás Belmonte y Agustín Martegani.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Williams Alarcón, Malcom Braida, Kevin Zenón, Lucas Blondel, Ander Herrera, Ignacio Miramón, Carlos Palacios, Tomás Belmonte y Agustín Martegani. Delanteros: Alan Velasco, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Cuándo juegan Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Boca Juniors por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo verlo online

El clásico entre la "Lepra" y el "Xeneize" se disputará este domingo 17 de agosto desde las 20.30, en el Estadio Malvinas Argentinas por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025. El árbitro del encuentro será Pablo Dóvalo y el último antecedente entre ambos data del Torneo Apertura, en el que el conjunto que será visitante ganó por 2 a 0 el pasado mes de febrero con goles de Miguel Merentiel y Exequiel "Changuito" Zeballos. La transmisión de dicho encuentro estará a cargo del canal ESPN Premium, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.