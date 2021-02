Desde la fatídica eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores ante Santos, en Boca se viven momentos de zozobra. Además del conflicto que existe entre el plantel, el cuerpo técnico y el Consejo de Fútbol, en los últimos días también se desencadenó una nueva polémica: la posibilidad de que Ramón Wanchope Ábila se marche del club. En medio de los problemas, Juan Román Riquelme lamenta la salida de un delantero que podría haberle solucionado algunos problemas al equipo.

Mientras el futuro de Ábila está en duda, un atacante que Boca prestó está brillando en otro equipo del fútbol argentino: se trata de Mateo Retegui, surgido en las Divisiones Inferiores de la institución que fue cedido en octubre de 2020. Actualmente, el joven de 21 años brilla en Talleres (Córdoba), donde ya lleva un gol en tres duelos por la Copa de la Liga Profesional 2021. El último sábado marcó un tanto en el empate por 2-2 entre el Matador y Newell's. Además, en 2020 aportó un grito en diez duelos por la Copa Diego Armando Maradona.

La falta de futbolistas en el ataque del Xeneize significa un problema para Russo y, por lo tanto, una gran preocupación para Riquelme. Actualmente, el equipo cuenta con cuatro delanteros: Mauro Zárate, Franco Soldano, Carlos Tevez y Wanchope Ábila (se recupera de una lesión). Este último, cuenta con ofertas del exterior que sin dudas lo tientan.

Pese a que las ofertas que tiene son muy importantes a nivel económico, Ábila tiene intenciones de quedarse en Boca. Aunque también existe un detalle que lo hace dudar de su continuidad: Russo no lo tiene como prioridad en su once titular. ¿Qué será del cordobés?

Fantino apuró a Riquelme y le pidió cuatro jugadores para Boca:

A través de la pantalla de ESPN, Alejandro Fantino le hizo un claro pedido a Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca: "Voy a tirar algunos nombres de jugadores para Boca. Seguro se van a reír para rato. Y me la recontra banco. Seguramente me van a gastar en las redes sociales. (Damián) Musto es un jugador para Boca. Me parece un jugador para Boca. El Pulga Rodríguez también es un jugador para Boca. ¿Por qué no puede jugar si juega bien todos los partidos?".

Entusiasmado con las propuestas, Fantino continuó con la lista y agregó dos nombres más: "(Darío) Cvitanich es otro jugador que puede jugar en Boca, por lo menos un año más. En Racing no juega y está grande. Hace unos años hubiera traído a Sand", señaló el conductor.