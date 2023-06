Riquelme filtró que estuvo cerca de ir a otro grande y conmocionó a Boca: “Me quisieron”

Juan Román Riquelme reveló que estuvo cerca de ir a otro club grande del fútbol argentino y conmocionó a Boca. Los detalles de una charla que salió a la luz tras el emotivo partido de despedida en La Bombonera.

Juan Román Riquelme filtró que estuvo cerca de jugar en otro club grande del fútbol argentino alguna vez en su carrera. El exmediocampista de 45 años tuvo su emotivo partido de despedida en La Bombonera y se llevó una ovación de las casi 50.000 personas que llenaron el estadio para verlo dentro de la cancha por última vez.

Después de culminado el encuentro que contó con la presencia de Lionel Messi, entre otras figuras, Flavio Azzaro reveló en un video que el crack le reconoció durante una comida que casi juega en Racing en un tramo de su trayectoria profesional. Sin embargo, no aceptó la propuesta porque ello implicaba una traición al "Xeneize".

Riquelme estuvo cerca de jugar en Racing: "No hubiera podido"

En la grabación de su reacción al encuentro homenaje al "Torero" en su canal de YouTube, Azzaro llenó de elogios al vicepresidente de la institución de La Ribera. De hecho, el amigo de Román contó que estuvo en La Bombonera invitado por el protagonista. También admitió que hasta sintió "envidia" porque el exvolante nunca vistió la camiseta de "La Academia", el equipo del que el conductor es hincha.

Cuando ya iba más de media hora del video, Flavio filtró una charla que tuvo con el astro durante una cena. "Una vez estábamos comiendo y me dijo: ´Flaco, ¿vos sabés que a mí me quisieron llevar a tu club, no?´. Yo le dije ´sí, lo sabía, de hecho en su momento yo lo dije en mi programa´. ´Pero yo no hubiera podido´, me dijo", comenzó el ex Fútbol al Horno (Canal 26).

Racing, el otro grande en el que estuvo cerca de jugar Riquelme.

Además, Azzaro recordó más detalles de su distendida charla con Román hace algunos años. "Me dijo: ´Yo no hubiera podido jugar en otro equipo que no fuera Boca...´. Y con eso no me quiso decir que no jugaría en Argentinos, que es el club donde él inició su carrera en las inferiores y donde terminó", aclaró. "Él lo que me quiso decir fue: ´Yo no hubiera podido traicionar a Boca yéndome a otro equipo importante o a uno que no tuviera nada que ver con mi historia´", profundizó el ex Polémica en el Bar (América TV). Incluso, Flavio repasó que "él se fue a jugar a Argentinos porque, en Boca, (Daniel) Angelici ya no lo quería". Y concluyó la reacción cuando expresó que "él tuvo la despedida que merecía, esa última entrada a La Bombonera que pretendía cuando era futbolista, pero no se le dio".

