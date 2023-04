Reapareció Riquelme y chicaneó River a un mes del clásico: "Hasta con la amarilla"

El máximo ídolo del "Xeneize" se refirió al presente del equipo e hizo un resumen desde que llegó al club a fines de 2019.

Juan Román Riquelme habló del presente del equipo y envió un mensaje a los hinchas: "Le pido a la gente que no se deje enloquecer".

El vicepresidente y máximo ídolo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, reapareció públicamente este viernes y reveló porque decidió involucrarse de forma activa en el club luego de varios años alejado. Además, destacó la racha positiva contra River Plate desde su llegada con un mensaje irónico.

Riquelme, que desde hacía varias semanas no daba entrevistas, dialogó con el canal oficial de Boca y aprovechó para enviarle un mensaje especial a los hinchas. En medio de los malos resultados del equipo y la salida de Hugo Ibarra, el exjugador habló de los enfrentamientos ante el "Millonario", rival de toda la vida.

El mensaje de Juan Román Riquelme hacia River Plate

"Yo volví al club porque estaba cansado que el rival de nuestra vida estaba bastante contento. Desde que estamos acá, hemos ganado casi siempre. No solamente los títulos que ganamos gracias a los jugadores, sino que a nuestro rival le hemos ganado casi siempre, hasta con la camiseta amarilla", comenzó diciendo Román sobre las actuaciones ante River desde su llegada al club a fines de 2019.

Luego, Riquelme siguió comentando sobre la racha ante el "Millo" y se refirió al momento del equipo: "En 2022, lo vi campeón del fútbol argentino ganando los dos superclasicos. La famosa camiseta amarilla en la cancha de nuestra rival y saliendo campeón. Gana Boca en cancha de Boca y sale bicampeón. Y hace poquitos meses ganan una final a Patronato. cuando gana Boca parece que no es nada, cuando gana otro es una maravilla. Estos chicos no paran de ganar. Es lógico que tengan este momento, ellos son los primeros que saben que tienen que mejorar y jugar mejor. No tengo dudas que, de acá a fin de año, van a terminar compitiendo como lo saben hacer".

"Van tres años, el día a día pasa rapídisimo. Pero no pensaba que en tres años ibamos a lograr tantas cosas. En el momento que tomé la decisión de intentar volver al club y la gente decidió ir a votar y que yo tenga la suerte de estar acá, es la culpa de ellos. Yo lo hice porque, en los últimos años, los hinchas no la hemos pasado bien. Hemos sufrido bastante, estaba cansado de ver al del frente pasarla bien. En estos años somos el club que má títulos ganó. Pero le pido a la gente que no se deje enloquecer, que es lo que quieren hacer cada día. Las cosas van muy bien", remarcó.

Sobre la llegada de Jorge Almirón a Boca Juniors

"En estos tres años que llevamos, hemos cumplido varias cosas importantes para nosotros: darle la oprtunidad a jugadores que han defendido la camiseta de nuestro club y que nos han dado muchas alegrías. A Battaglia fue maravilloso haberlo tenido como entrenador, tuvimos la suerte de ganar dos títulos con él. Después nos pasó lo mismo con Ibarra, que tuvimos la suerte de ganar. Ahora, vamos a cumplir otro sueño que en el femenino vamos a tener una exjugadora, histórica de nuestro club, eso es muy importante. Con Almirón hemos tenido un gran entrenador, creemos que su forma de pensar y ver el fútbol encaja con el grupo de jugadores. Tenemos confianza que, entre todos, vamos a hacer un gran trabajo".

La Agrupación Soy Bostero que encabeza

El pasado jueves, la Agrupación Soy Bostero, encabezada por Riquelme, consiguió 10.715 firmas y podrá presentarse a las próximas elecciones. Sobre eso, comentó: "Necesitabamos 8.400 firmas y hemos presentado todo como responde, es una maraviila. Están locos los hinchas, no merezco tanto cariño y ojalá que esto dure para siempre, es lo más lindo que me pasó en la vida. Ayer fue un día maravilloso, encontrarme con tantos adehridos y que la gente se quiere sumar sumando (a la agrupación). De acá a fin de año van a ser muchos más. Los bosteros que se queden tranquilos, que no se dejen llenar la cabeza, queremos mejorar y los jugadores lo saben. pero tengamos confianza que estos tres años fueron una maravilla".

El sueño de la Copa Libertadores

"La Libertadores es la más linda de todas. Cada vez que la jugaba sentía que iba a jugar los 14 partidos. Ahora son 13. ya hemos pasado un partido en Venezuela y no tengo dudas que, con la gente y la fiesta que vivimos en nuestro estadio, si logramos que el hincha, cuerpo técnico y jugadores estemos todos juntos, vamos a tener muchisimas chances de jugar los 12 partidos que nos quedan. Siempre sueño con que Boca va a llegar al final. Confío mucho en los jugadores, siento fe que, a partir del martes, lo vamos a hacer muy bien".