En Boca no tienen paz. Pese a que hace algunas semanas conquistó la Copa Diego Armando Maradona, el equipo comandado por Miguel Ángel Russo afronta serios problemas entre el plantel y la dirigencia del club. En medio de los conflictos que se presentaron en los últimos días, un nuevo problema trascendió en los pasillos de la Bombonera: cinco jugadores asistieron a una fiesta clandestina, en la que no hubo ningún tipo de protocolo.

En el marco del cumpleaños del arquero Esteban Andrada, que tuvo lugar el pasado 26 de enero, varios integrantes del equipo titular que conduce Russo dijeron presente. En la celebración, que tuvo lugar en la casa del arquero en el municipio de San Vicente, no hubo ni un poco de distancia social ni gente utilizando el barbijo para evitar el contagio de coronavirus.

Como si fuera poco, más de 40 invitados asistieron a la fiesta, superando claramente la capacidad autorizada por las autoridades de la Provincia de Buenos Aires. El límite en dicho lugar es, como máximo, de 15 personas. Este acto de indisciplina, por supuesto, generó mucho revuelo en el Xeneize y tuvo impacto en la cúpula directiva comandada por Jorge Ameal, Juan Román Riquelme y Mario Pergolini.

De hecho, según indicaron en el diario Olé, hay un claro malestar entre los dirigentes de Boca por la irresponsabilidad de los futbolistas: "Esto no cae bien. La fiesta se dio en un ámbito privado, previo a un día libre y en medio de una pretemporada, pero lo que pasó no está bien ni por la pandemia ni por la semana que se vivió en el club".

Quiénes son los futbolistas de Boca que asistieron a una fiesta clandestina:

Según trascendió en los videos, aquellos jugadores que fueron reconocidos participando de la celebración son Esteban Andrada, Edwin Cardona, Frank Fabra, Carlos Zambrano y Sebastián Villa. Todos ellos han tenido muchos minutos en el equipo titular entre el segundo semestre del 2020 y principios del 2021.

La interna que se vive en Boca: la distancia entre Riquelme y Russo, y los problemas entre el plantel y el Consejo de Fútbol

Según aseguró Olé, el entrenador Miguel Ángel Russo quedó en la cuerda floja tras la bochornosa eliminación de Boca ante Santos por la Copa Libertadores 2020. Juan Román Riquelme, vicepresidente 2° del club, se habría desencantado de las cualidades por las cuales lo eligió como el sucesor de Gustavo Alfaro a comienzos de 2020. "No le queda mucho", manifestaron, aludiendo al DT, desde el entorno cercano al directivo e ídolo de la institución.

Asimismo, en el plantel del Xeneize hay malestar con los miembros del Consejo de Fútbol, integrado por Jorge El Patrón Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo El Chelo Delgado. La semana pasada, se filtró un audio en el que Bermúdez intentó analizar el encuentro que Carlos Tevez tuvo con Daniel Angelici en Pinamar: "Son personas libres, no están presos, no son delincuentes, al menos socialmente... ¿No? Se pueden juntar, se pueden ver, pueden tomar un café. Nosotros no podemos atacar a Tevez porque se junte con Angelici, con Macri, con los dos juntos, o con los que quiera amigos".

"En esto hay que ser muy inteligentes y muy transparentes. Nosotros seguimos en lo de nosotros papá. Él que siga haciendo sus cosas, pero queda en evidencia cuáles son las intenciones. Evidentemente", agregó Bermúdez en aquel audio escandaloso sobre el Apache.