Polémica en Boca vs Huracán: el gol que el VAR convalidó y que despertó las dudas

En el partido entre Boca Juniors y Huracán en la Bombonera se dio una llamativa situación con el gol del Globo. En principio parecía que el autor del empate parcial habia aprovechado la posición de su compañero para tomar ventaja, pero finalmente el árbitro determinó que eso no fue así y despertó la indignación de Diego Latorre y el Pollo Vignolo, los periodistas de ESPN.

Durante el encuentro, Marco Pellegrino aprovechó un centro desde el sector izquierdo al área chica y anotó el 1-1 parcial para el Globo. Sin embargo, en la jugada se puede ver que Pereyra estaba luchando por la pelota -en clara posición adelantada- y que, a su vez, podía entorpecer la visión de Agustín Marchesin. No obstante, el árbitro Silvio Trucco dio ventaja y finalmente convalidó el tanto.

La jugada es más fina de lo que parece porque, si bien Pereyra no toca la pelota, podría decirse que el jugador interrumpe la visión del arquero, pero también se ve claro que Marchesin no es tapado por el jugador, aunque si es confundido por su posición. Esto quiere decir que, si bien no tocó la pelota, el jugador de Huracán participa de la acción de manera directa y confundió al nuevo arquero xeneize. Ante esta situación, el relato oficial de ESPN, con Diego Latorre y Sebastián Vignolo a la cabeza estalló con la decisión.

Oficial: el anuncio de última hora que cambia la carrera del Colo Barco

Valentín "Colo" Barco abandona Sevilla de España, después de no haber tenido continuidad, para jugar en el cuarto club de su carrera con apenas 20 años. El lateral izquierdo, surgido en Boca Juniors, fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo de Racing de Estrasburgo en Francia, en pleno mercado de pases. A través de un emotivo video en los canales de sus redes sociales, en el que recordó los inicios del defensor en el fútbol, el club galo comunicó: "De Argentina a Alsacia, colores que se unen para escribir el resto de una historia. ¡Bienvenido ´Colo´ Barco!".

Luego del arranque en el "Xeneize" y los breves ciclos en Brighton de Inglaterra y Sevilla, el zurdo recala en la institución francesa para intentar sumar los minutos que todavía no tuvo en el Viejo Continente. Se trata de un equipo que marcha en la mitad de la tabla de posiciones de la Ligue 1 en la actual temporada, con la aspiración de clasificar a la próxima Europa o Conference League.