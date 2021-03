Pergolini rompió el silencio tras la renuncia a Boca: "Hay que saber dar el paso al costado"

Mario Pergolini rompió el silencio tras renunciar a la vicepresidencia de Boca Juniors y con un video en Instagram contó los motivos de la sorpresiva decisión. El conductor de radio se refirió también a su relación con Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, figuras con las que se rumoreaba que tenía diferencias fuertes.

Con un video en su cuenta oficial de Instagram, Pergolini salió a enfrentar las noticias que ya circulaban sobre su renuncia a Boca. Si bien todavía no fue aceptada por el la dirigencia del club, el dueño de Vorterix aseguró que es "indeclinable". "Estoy acá para confirmar que sí, presenté la renuncia, indeclinable, a la vicepresidencia primera del club. Le agradezco a todos los socios e hinchas por haberme dejado ser su vicepresidente todo este tiempo", comenzó Pergolini.

Luego de que circulara información relacionada a que la decisión fue tomada luego de una fuerte pelea interna con Riquelme y el Consejo de Fútbol, Pergolini aseguró: "No me he peleado con Jorge, persona que quiere lo mejor para Boca; tampoco con Riquelme, que quiere lo mejor para Boca".

"Uno tiene que entender a veces que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo o no encuentra la forma de que lo acompañen a uno y hay que saber dar el paso al costado", agregó el empresario de los medios.

Y sentenció: "Quería dejar esto en mi cuenta, seguir apoyando a la Comisión Directiva, a este presidente, también al Consejo del fútbol. Boca es lo que más amo en el planeta, quiero lo mejor. Pero, indudablemente, yo no soy la persona que se lo puede dar. Por lo menos en este momento".

El comunicado oficial de Boca

Mario Pergolini esta tarde presentó su renuncia al cargo de vicepresidente primero y es una decisión que a todo el club le duele desde lo institucional y desde lo humano, pero la respetamos y sabemos que ha sido tomada desde el análisis y la reflexión.

Boca le agradece especialmente su trabajo de todo este tiempo y sus aportes siempre asociados a su pasión y a su amor profundo por el club.

Las puertas de la institución siempre van a estar abiertas para un hombre de bien y de profunda identidad xeneize como Mario. Y tenemos la absoluta convicción de que su camino y el de Boca Juniors volverán a cruzarse.

La renuncia de Pergolini a Boca y los rumores de pelea con Riquelme

El 2021 continúa convulsionado para Boca, más allá de los resultados deportivos, y este martes por la tarde fue el periodista Leandro Aguilera, de TyC Sports, el encargado de tirar una bomba absoluta desde la información: Mario Pergolini presentó la renuncia como Vicepresidente primero del club.

"Está molesto fundamentalmente con el Consejo de Fútbol por ciertos manejos y por algunos proyectos mediáticos que él quería imponer pero no lo dejaron. En realidad ya presentó la renuncia, ahora habrá que ver si se la aceptan", reveló el comunicador. Luego de apenas menos de 16 meses de gestión, el empresario televisivo se fastidió, entre otras cuestiones, porque no pudo consolidar procesos que él tenía en la cabeza como priorizar el canal de TV exclusivo de la institución durante las 24 horas y demás.

Ya no está en las instalaciones, el resto de la dirigencia quiere convencerlo de que se quede y de que no actúe en caliente, aún no está nada dicho", profundizó Aguilera.