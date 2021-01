Diego Díaz se posicionó en el centro de la polémica deportiva luego de confesar en vivo que es anti Boca. El periodista de TyC Sports no tuvo pruritos en revelar su desprecio por el "Xeneize" y las respuestas no se hicieron esperar. Una de las más fuertes llegó de parte de Mario Pergolini, vicepresidente del club, quien también disparó contra el canal e hizo un importante anuncio.

Al mando de uno de los segmentos de TyC Sports Verano, Díaz no se guardó nada e hizo una revelación a los gritos. Aduciendo que la mesa del panel estaba "desbalanceada" a favor del "Xeneize", el exfutbolista lanzó: "Esta mesa está un poco desbalanceada para el lado de La Ribera. Yo desde mi época actoral estoy actuando que soy un hincha de River que está esperando el milagro".

Entonces, su compañero Gastón Edul le preguntó si "La Banda" le "tira", en referencia al "Millonario". Eufórico, Díaz explotó: "El antiboquismo me tira. A ver, pará, soy hincha de San Lorenzo. Fanático. ¡Odiamos a Boca, odiamos a Boca! Soy hincha de San Lorenzo y a Boca no lo queremos". La catarata de repudios fue inmensa.

Pergolini, que suele ser muy critico de los medios deportivos, utilizó las historias de Instagram para contestar desde su cuenta con un escueto pero fulminante mensaje. "Para mí todo el canal es anti Boca", aseguró sin contemplaciones en referencia a TyC Sports.

Y sentenció la publicación con un anuncio tajante: "Pronto nuestro canal. Para nosotros". Pergolini ya había hablado de conformar un canal de televisión exclusivo de Boca a mediados de 2020 y había dado detalles de cómo se estaba preparando para ponerlo al aire.

"Estamos armando un canal de #Boca con gente que vamos a convocar. Vamos a tener un noticiero en vivo. Las previas de los partidos y post lo vamos a hacer nosotros. Vamos a armar un estudio en el club y otro en en Ezeiza", afirmó en julio en su programa de Vorterix, radio de la que es propietario.

En esa oportunidad también agregó: En futuro canal de Boca va a tener dos formatos: uno será un VOD (video on demand) y muchas cosas en vivos. Le vamos a dar a los medios partidarios para que hagan cosas concretas no un programa".

Vale recordar que Boca ya tuvo un canal de cable, denominado Boca TV, que estuvo al aire entre 2003 y 2004 sin tener los resultados esperados. Esta vez, con las posibilidades que otorgan las plataformas de streming y la mano de Pergolini detrás, la apuesta parece ser distinta.

Diego Diaz redobló la apuesta contra Boca

No conforme con la catarata de críticas que recibió tras sus comentarios en vivo, Diego Díaz fue por más y reafirmó su postura con una nota de opinión publicada en la web de TyC Sports.

"No me arrepiento absolutamente de nada de lo que dije", arremetió desde el comienzo de su texto. Y se justificó: "conduzco un programa, tengo un lenguaje televisivo pero que a la vez no prescinde para nada de lo que puede llegar a ser una mesa de bar o de café donde se habla de fútbol".

Además, Díaz intentó calmar las aguas indicando que sus palabras no significan que "no tenga un respeto enorme" por el presidente del club, Jorge Amor Ameal, o por el propio Pergolini. También afirmó que ama "profundamente" a Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo e ídolo máximo de la institución.

Para intentar minimizar sus dichos, el ex futbolista señaló que tiene "totalmente claro lo que significa el odio futbolero". "Hablo para gente que, ¿cómo decirlo? tiene un nivel aunque sea medio de entendimiento. No para aquellos que pusieron esto en un lugar de escándalo o de animalada por las cosas que había dicho un tipo que trabaja en los medios o un generador de opinión", sostuvo

Y sentenció: "Pero como nunca voy a poder mentirles, al Boca de Román y al Huracán de Dalla Libera o al Huracán de Damonte quiero hacerle 25 goles y futbolísticamente como buen hincha de fútbol y como buen hincha de San Lorenzo, con comillas o sin comillas, los odio y no tengo nada de que arrepentirme de lo que dije. Para el que no lo entendió, lo lamento, no creo que sea tan difícil".